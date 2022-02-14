Армия Мали ликвидировала пять боевиков в Ниафанке

Бамако, 14 февраля. Правительственные войска (FAMa) отразили нападение боевиков на контрольно-пропускной пункт в Ниафанке, сообщает Генеральный штаб армии Мали.

«Пост FAMa оперативно отреагировал на нападение вооруженной террористической группировки, произошедшее в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года, приблизительно в 02:00. Армия ликвидировала пять боевиков и потеряла двух бойцов. Одного радикала удалось задержать. Сейчас с ним работает национальная жандармерия», — говорится в тексте официального коммюнике силового ведомства.

Ранее правоохранительные органы провели рейд в районе рынка Н'голонина и ликвидировали крупную сеть наркоторговцев. Операцию «Фуну-Фуну» развернули после большого количества обращений местных жителей, которые пожаловались на крупный поток запрещенных препаратов.

Однако комиссар Балабо Майгой, курирующий мероприятие, считает, что дилеры вернутся к нелегальному бизнесу после того, как отбудут срок. Виной тому — отсутствие альтернативы.

Global Look Press / Britta Pedersen

Ранее министр институциональной реструктуризации Мали Ибрагим Икасса Маига поблагодарил Россию за помощь в борьбе с террористическими формированиями. После сближения Бамако и Москвы национальная армия получила возможность не только обороняться, но и наступать на позиции боевиков.

Отдельный вклад в это внесли появившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в республику группы из четырех российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».