Иностранные инвесторы в январе продали российские акции более чем на 111 млрд рублей

Москва, 14 февраля. Зарубежные инвесторы по итогам января продали российские акции на сумму 111,1 млрд рублей и ОФЗ на 126 млрд, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на обзор Центробанка РФ.

Частные инвесторы за этот же период приобрели акции на 98,1 млрд, а некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления деньгами клиентов потратили 44,9 млрд.

«Существенное давление на рынок российских акций оказали иностранные инвесторы, продавшие на биржевых торгах ценные бумаги на 111,1 миллиарда рублей (в декабре продажи составили 115,5), а также НФО (в рамках управления собственными средствами) – 38,2 миллиарда рублей», — отмечается в обзоре.

Доля инвестиций нерезидентов РФ в январе сократилась до 18,7%. Данные за февраль свидетельствуют о постепенной стабилизации спроса на рынке ценных бумаг и акций.

В нынешнем году ожидается рост стоимости китайских акций, однако аналитики считают, что такая тенденция может носить мимолетный характер.