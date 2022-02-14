Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:22
21:21
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
Все новости

Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота

Весь мир
Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Бамако, 14 февраля. Производство промышленного золота в Мали упало на 2,6%. Об этом сообщает Africa24.

Согласно прогнозам, количество добытого драгоценного металла должно было составить 60,5 тонн. Несмотря на то, что итоговое число достигло 63,4 тонны, показатель оказался меньше, чем в 2020 году, заявили корреспонденты издания со ссылкой на официального представителя Министерства горнорудной промышленности Мали.

Сложности в разработке месторождений связаны с активизацией террористов в стране. Радикальные группировки захватывают контроль над рудниками, так как нелегальная торговля золотом является одной из основных статей дохода боевиков.

Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота
flickr.com / Rebecca

Также радикалы зарабатывают на обороте незаконных веществ, в частности наркотиков и тяжелых радиоактивных металлов. Поступлению дохода от золоторудного сектора в государственный бюджет препятствует и деятельность Франции, организовавшей незаконный вывоз природных ресурсов.

Подробнее о том, как Франция присваивает ископаемые, которые могли бы решить большую часть экономических проблем Мали, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота
африка мали
Комментировать