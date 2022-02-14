Министерство горнорудной промышленности Мали опубликовало статистику по добыче золота

Бамако, 14 февраля. Производство промышленного золота в Мали упало на 2,6%. Об этом сообщает Africa24.

????????#Mali, La production industrielle de l’or a chuté de 2,6% pour atteindre 63,4 tonnes en 2021, selon un responsable du ministère des Mines. — #AFRICA24 (@AFRICA24TV) February 13, 2022

Согласно прогнозам, количество добытого драгоценного металла должно было составить 60,5 тонн. Несмотря на то, что итоговое число достигло 63,4 тонны, показатель оказался меньше, чем в 2020 году, заявили корреспонденты издания со ссылкой на официального представителя Министерства горнорудной промышленности Мали.

Сложности в разработке месторождений связаны с активизацией террористов в стране. Радикальные группировки захватывают контроль над рудниками, так как нелегальная торговля золотом является одной из основных статей дохода боевиков.

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Также радикалы зарабатывают на обороте незаконных веществ, в частности наркотиков и тяжелых радиоактивных металлов. Поступлению дохода от золоторудного сектора в государственный бюджет препятствует и деятельность Франции, организовавшей незаконный вывоз природных ресурсов.

Подробнее о том, как Франция присваивает ископаемые, которые могли бы решить большую часть экономических проблем Мали, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.