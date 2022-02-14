Байден предпочел поздравление журналистов с днем влюбленных ответу на вопрос об Украине

Вашингтон, 14 февраля. Президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос журналистов про Украину. Глава государства предпочел поздравить сотрудников СМИ с днем святого Валентина.

В Сети появилось видео, на котором президент США уходит от журналистов. За кадром слышно, как ему задают вопрос об Украине. Однако Байден лишь замешкался и, приспустив маску, поздравил представителей СМИ с днем влюбленных.

После этого он и первая леди США проследовали по своим делам. Случай, когда Байден невпопад отвечает журналистам не является первым.

Западные СМИ последнее время распространяют сообщения о якобы российском вторжении на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать.

В эфире программы «60 минут» советский и российский военный публицист, писатель, заслуженный журналист Российской Федерации, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал Байдена «сутенером всех антироссийских санкций».