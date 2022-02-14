Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:22
21:21
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс рассказала о неадекватном поведении Валерия Николаева во время съемок
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
Все новости

Байден предпочел поздравление журналистов с днем влюбленных ответу на вопрос об Украине

Политика
Байден предпочел поздравление журналистов с днем влюбленных ответу на вопрос об Украине
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Вашингтон, 14 февраля. Президент США Джо Байден уклонился от ответа на вопрос журналистов про Украину. Глава государства предпочел поздравить сотрудников СМИ с днем святого Валентина.

В Сети появилось видео, на котором президент США уходит от журналистов. За кадром слышно, как ему задают вопрос об Украине. Однако Байден лишь замешкался и, приспустив маску, поздравил представителей СМИ с днем влюбленных.

После этого он и первая леди США проследовали по своим делам. Случай, когда Байден невпопад отвечает журналистам не является первым.

Западные СМИ последнее время распространяют сообщения о якобы российском вторжении на Украину. В Кремле неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать.

В эфире программы «60 минут» советский и российский военный публицист, писатель, заслуженный журналист Российской Федерации, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал Байдена «сутенером всех антироссийских санкций».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден предпочел поздравление журналистов с днем влюбленных ответу на вопрос об Украине
украина байден день влюбленных
Комментировать