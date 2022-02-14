Ждут ли российские компании на европейском рынке, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург поставляет на экспорт, помимо минерального сырья и продукции нефтегазового сектора, легковые автомобили, газетную бумагу, специализированный автотранспорт, электрические двигатели, механическое оборудование, аппаратуру связи.

Насколько востребована продукция петербургских производителей в Европе? Могут ли петербургские экспортеры похвастать высокотехнологичным производством? Как сейчас осуществляется логистика экспорта из Петербурга в Европу? Насколько важно для экономики региона развитие портов в Усть-Луге, Высоцке, Приморске? Насколько успешно развиваются в Петербурге логистические связи? Может ли город и РЖД совместно решить проблему пересечений ж/д переездов с автомобильными дорогами? Может ли Петербург стать крупнейшим грузовым хабом в Европе, и чего городу для этого не хватает?

На эти и другие вопросы в программе депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, члена Комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству, координатора «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу «В десятку с Дмитрием Пановым» ответят предприниматели.

В студии медиацентра «Патриот» выступят:

Наталья Сергеевна Проказова , генеральный директор консалтингового агентства Weconn;

, генеральный директор консалтингового агентства Weconn; Юрий Витальевич Орлов, генеральный директор ООО «Смарт Аркитектс».

Пресс-конференция состоится 15 февраля, во вторник, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»

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