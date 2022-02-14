Зоозащитники из Улан-Удэ спасли собаку со стрелой в голове

Очевидец снял на камеру собаку, бегающую по микрорайону Забайкальский. У животного из головы торчала арбалетная стрела. Опубликованный пост с призывом о помощи увидели волонтеры организации «Право на жизнь 03».

Когда зоозащитники получили известие об ужасающем случае, они тут же оправили на место происшествия службу отлова. Обнаружив пса, волонтеры заметили, что из его носа течет кровь. Животное срочно доставили на операцию и извлекли инородное тело. К счастью, жизненно важные органы оказались не задетыми.

«Когда собаку привезли на операцию, мы думали, что, может, буквально наконечник зашел, потому что не могли представить, что вот оно, получается, вот это все было в голове. Ему повезло тем, что пробило лобную часть и через гайморову пазуху прошло, поэтому, видимо, мозг не достало. И на следующий день он уже кушал хорошо. И вот, как сегодня видите, чувствует себя отлично», — рассказала волонтер движения «Право на жизнь 03» Элмира Жихарева.

Спасенную собаку волонтеры назвали Микки. В комментариях под тем же постом помимо слов поддержки, оказались и предложения приютить животное. Зоозащитники решили отдать пса первой обратившейся девушке. Сейчас она уже занимается покупкой поводка и других необходимых мелочей.