Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»

Украинские власти преувеличивают масштаб возможных потерь России от незапуска «Северного потока — 2». Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Своей точкой зрения он поделился в беседе с ФАН, комментируя новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе официальной встречи так и не смогли устранить разногласия по уже упомянутому газопроводу. Ведь Киев рассматривает «Северный поток — 2» лишь как угрозу в сфере безопасности, в том числе и энергетической.

«Все эти стремления Украины во что бы то ни стало вместе с США остановить транзит газа непонятны. Украине что, от этого будет лучше? Нет! Или они России этим какой-то удар ниже пояса нанесут? Тоже нет. Экономика России в клочья разодрана не будет, если «Северный поток — 2» не запустят. Ну, не запустят, так будем судиться и добиваться уплаты неустойки. Но Россия найдет, куда экспортировать газ. В тот же Китай, с которым президент Путин подписал недавно соглашение», — объяснил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Также, по словам Сергея Федорова, позиция украинских властей продолжает оставаться противоречивой и нелогичной.

«Украина требует остановить «Северный поток — 2» и применить к России санкции всевозможные, причем авансом, за мнимую агрессию. И при этом продолжают покупать закамуфлировано наш российский газ и требуют, чтобы через них транзит не прекращался. Все это какие-то абсурдные заявления, и непонятно, что в головах творится у украинского руководства. Удивляться уже не приходится. Приходится либо смеяться, либо плакать», — эмоционально прокомментировал политолог.

ПолитРоссия / wikipedia.org/Олаф Косинский/CC BY-SA 3.0 de

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не смог настроить канцлера ФРГ Олафа Шольца против нового газопровода России и Германии. В итоге киевский лидер заявил о разногласиях с немецким коллегой по «Северному потоку — 2», который сразу после запуска удвоит поставки газа из РФ в ФРГ через Балтийское море.