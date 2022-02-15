«Французская любовь» с США тогда кончилась: Виктор Баранец о «мюнхенской речи» Путина

Программной речи президента России Владимира Путина, произнесенной им на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, 10 февраля исполнилось ровно 15 лет. Слова, сказанные тогда российским лидером, до сих пор считают самыми жесткими со времен окончания холодной войны, а затронутые им вопросы по сей день не потеряли актуальности. Даже несмотря на то, что мир за эти годы претерпел изменения, о которых в 2007-м никто не смел и помыслить.

Операция в Южной Осетии, «Северный поток — 2», удары ВКС РФ по террористам в Сирии, убийство Муаммара Каддафи, украинский госпереворот и последовавшие за ним события, расширение НАТО… Наконец, декабрьский «ультиматум» России Западу, который как бы и не ультиматум вовсе, но все понимают, что отступать нам больше некуда, а позади даже не Москва, а вся страна.

Тогда Путин называл своих слушателей друзьями… Сегодня он обращается к ним как к партнерам, и это — в лучшем случае.

О том, какие смыслы приобрела «мюнхенская речь» в нынешних реалиях, ФАН рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», журналист, перед глазами которого прошла вся история «новой России», Виктор Баранец.

«Главную суть, сердцевину «мюнхенской речи» Путина можно сформулировать достаточно емко и просто: мир никогда не может быть однополярным. Сейчас, спустя 15 лет, это продолжает оставаться аксиомой! Докладываю парочку простых мыслей: после падения Советского Союза они воспринимали Россию как трофей, как шкуру убитого медведя… И они победным маршем шли дальше. Мы же при Ельцине — я не дипломат, а офицер. Поэтому буду говорить как есть, — занимались с Вашингтоном «французской любовью», постоянно делая им приятное, а они вращали земную ось так, как им хотелось. Но тут пришел Путин и насыпал на эту ось песка. Весь смысл «мюнхенской речи» был в том, что мы с их правилами больше не согласны».

Не остался без внимания профессионала и Китай, о неожиданных решениях которого в свете нынешних раскладов ФАН уже сообщал.

«Тут же есть еще вторая заноза в «пятой точке» у США: это Китай. Америка решила, что она сейчас начнет душить Россию, а тут «выползает» товарищ Си и говорит: «Минуточку! Эта дурацкая политика Вашингтона заталкивает нас с Россией в один окоп». Так что сегодня мы с тобой, не натягивая сову на глобус, можем говорить о том, что в мире существуют три могучих центра силы. А Макрон со своим визитом в Москву… Ему просто хотелось припудрить нос золотой кремлевской пудрой. Поэтому всем придется отталкиваться от новых правил. И слышать слова Путина, отлитые в бронзе, которую мы добудем из пушек, отбитых у американцев».

Тут должна быть какая-то финальная мысль, но лучше, чем Виктор Баранец, автор этих строк все равно не скажет.