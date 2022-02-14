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Премьер-министр Израиля впервые в истории посетит Бахрейн

Весь мир
Премьер-министр Израиля впервые в истории посетит Бахрейн
Global Look Press  /  Marc Israel Sellem / JINI

 

Манама, 14 февраля. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился с двухдневным визитом в Бахрейн. В ходе поездки он встретится с наследным принцем Бахрейна и по совместительству своим коллегой Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

«Лидеры обсудят дополнительные пути укрепления двусторонних связей, особенно продвижение дипломатических и экономических вопросов с акцентом на технологии и инновации», — говорится в заявлении канцелярии главы правительства еврейского государства.

Ожидается, что Беннет также проведет встречу с представителями еврейской общины королевства. Таким образом, политик станет первым главой правительства еврейского государства, который отправится в Бахрейн, поэтому грядущий визит можно считать историческим.

Тель-Авив и Манама официально нормализовали дипломатические отношения 15 сентября 2020 года при содействии экс-президента США Дональда Трампа. В тот же день был подписан «Авраамский договор» между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).  

Премьер-министр Израиля впервые в истории посетит Бахрейн
Федеральное агентство новостей /

В сентябре 2021 года глава МИД Израиля Яир Лапид стал первым министром, посетившим Бахрейн.

Сам Нафтали Беннет уже встречался со своим бахрейнским коллегой Салманом бин Хамадом на конференции ООН по изменению климата, состоявшейся в ноябре 2021 года в Глазго. Как известно, тогда глава правительства Бахрейна пригласил израильского премьер-министра посетить арабскую монархию с первым официальным визитом.

В начале февраля этого года руководитель оборонного ведомства еврейского государства Бени Ганц был принят королем Хамадом бин Исой Аль Халифой. По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Кроме того, на днях стало известно, что старший офицер военно-морского флота Израиля будет постоянно находиться в Бахрейне и поддерживать связь с Пятым флотом ВМС США, который базируется в королевстве.

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