Премьер-министр Израиля впервые в истории посетит Бахрейн

Манама, 14 февраля. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет отправился с двухдневным визитом в Бахрейн. В ходе поездки он встретится с наследным принцем Бахрейна и по совместительству своим коллегой Салманом бин Хамадом Аль Халифой.

«Лидеры обсудят дополнительные пути укрепления двусторонних связей, особенно продвижение дипломатических и экономических вопросов с акцентом на технологии и инновации», — говорится в заявлении канцелярии главы правительства еврейского государства.

Ожидается, что Беннет также проведет встречу с представителями еврейской общины королевства. Таким образом, политик станет первым главой правительства еврейского государства, который отправится в Бахрейн, поэтому грядущий визит можно считать историческим.

PM Bennett:

I am now taking off for Bahrain, on the first visit by an Israeli Prime Minister to the kingdom.



I am going to meet the King and Crown Prince, and hold a series of meetings, the goal of which is to provide content and energy for the peace between the two countries. pic.twitter.com/kUZhJOusxC — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 14, 2022

Тель-Авив и Манама официально нормализовали дипломатические отношения 15 сентября 2020 года при содействии экс-президента США Дональда Трампа. В тот же день был подписан «Авраамский договор» между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Федеральное агентство новостей /

В сентябре 2021 года глава МИД Израиля Яир Лапид стал первым министром, посетившим Бахрейн.

Сам Нафтали Беннет уже встречался со своим бахрейнским коллегой Салманом бин Хамадом на конференции ООН по изменению климата, состоявшейся в ноябре 2021 года в Глазго. Как известно, тогда глава правительства Бахрейна пригласил израильского премьер-министра посетить арабскую монархию с первым официальным визитом.

В начале февраля этого года руководитель оборонного ведомства еврейского государства Бени Ганц был принят королем Хамадом бин Исой Аль Халифой. По итогам переговоров было подписано соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Breaking: Israel's Defense Minister Benny Gantz, has landed in Bahrain to meet with top officials, including the king, to sign security agreements between the two countries ???????????????? pic.twitter.com/1K0D0WxlrV — Inbar Cohen (@InbarCohen13) February 2, 2022

Кроме того, на днях стало известно, что старший офицер военно-морского флота Израиля будет постоянно находиться в Бахрейне и поддерживать связь с Пятым флотом ВМС США, который базируется в королевстве.