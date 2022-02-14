Аналитики объяснили, как истерия западных СМИ влияет на нефть и рубль

Снятие связанных с коронавирусом ограничений и возобновление авиасообщения между странами мира приводит к снижению цен на нефть, сообщают аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

По словам экспертов, поднятие Центробанком РФ процентной ставки на 100 базисных пунктов послужило позитивным сигналом для рубля.

Рост цен на нефть вызывали истерия западных СМИ и отставание ОПЕК от квот

Аналитики отмечают, что цена на нефть опустилась ниже 95 долларов за баррель. Основным драйвером предыдущего роста стали пятничные заявления западных информагентств о том, что Россия якобы планирует совершить атаку на Украину на этой неделе. Истерия отразилась на всем рынке. Нефть начала дорожать из-за опасений, что Запад введет санкции в отношении России, и поставки ее черного золота на мировой рынок будут ограничены, что создаст дефицит сырья. На данный момент ситуация стабилизировалась. Кроме того, ОПЕК отстает от своих же планов по добыче. В пятницу Международное энергетическое агентство сообщило о том, что разрыв добычи в ОПЕК от собственных квот составил в январе 900 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне банк J. P. Morgan сообщил, что семь членов ОПЕК в январе не смогли нарастить добычу, а Ирак продемонстрировал снижение. Такая напряженность также подталкивает цены на нефть вверх. Однако за последнюю неделю очень серьезно выросла буровая активность в Соединенных Штатах Америки.

«В целом страны в мире постепенно снимают [связанные с коронавирусом] ограничения. Возобновляется авиасообщение, растет активность граждан. Это позитивно для нефти. Пока что она остается в диапазоне от 90 до 96 долларов за баррель», — говорят эксперты.

ФБА «Экономика сегодня» /

Геополитика влияет на курс рубля

Аналитики указывают, что на курс рубля по отношению к доллару влияет геополитика, заявление о якобы готовящемся вторжении России на Украину. К тому же в пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена. Отмечается, что разговор был конструктивным, стороны обозначили свои позиции. Важным событием в пятницу стало заседание Центробанка РФ. Процентная ставка была сразу поднята на 100 базисных пунктов, с 8,5% до 9,5%. Это является позитивным сигналом для рубля. Отечественная валюта переместилась в чуть более высокий диапазон — 75,5–79,5 рубля за доллар.

«Центробанк заявил, что покупки валюты начнутся с регулярных покупок в рамках запланированных объемов, а тот объем, что ранее был недовыкуплен из-за геополитической напряженности, будет постепенно распределен на рынке, чтобы не оказать негативного влияния на рубль», — подытожили специалисты.

Ранее компания Bloomberg заявила о том, что рост цены на нефть выше 100 долларов грозит замедлением роста глобальной экономики. Полную же остановку можно ожидать при стоимости черного золота на отметке в 150 долларов за баррель.