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«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»

Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
wikipedia.org  /  Black leon / CC BY 3.0

Санкт-Петербург, 14 февраля. Специалисты судостроительного предприятия «Адмиралтейские верфи» приступили к изготовлению новых подводных лодок проекта 677 «Лада», сообщает пресс-служба компании.

Строительство субмарин ведется в рамках контракта с Министерством обороны России, который был подписан в рамках форума «Армия-2019». Сейчас на предприятии начали резку металла для подлодок.

Ранее стало известно, что многоцелевые дизель-электрические подлодки типа «Варшавянка» и «Лада» в ближайшее время оснастят торпедами УЭТ-1 «Ихтиозавр». Атомные подводные крейсеры также получат в распоряжение новые ударные снаряды. Однако это произойдет только после перевооружения «Варшавянки» и «Лады».

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