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Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
pixabay.com

Санкт-Петербург, 14 февраля. Мировое сообщество сейчас наблюдает истерику западных СМИ по поводу возможного вторжения России на Украину. Однако на американском рынке отмечается значительное оживление, потому что инвестиции потекли именно туда. Данная ситуация стала темой обсуждения в медиацентре «Патриот».

Создается впечатление, что фейк о военной угрозе со стороны Москвы был придуман и раскручивается в интересах Вашингтона. Вопрос влияния информационных вбросов на экономическую ситуацию в США прокомментировал доцент кафедры экономики Северо-западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

«Могу сразу сказать, что минимальное влияние, потому что совершенно другие факторы влияют, все ожидают, что в марте Федеральная резервная система впервые за несколько лет повысит ставку с нулевого уровня, который действует на данный момент времени. Причем, как ожидается, она может сразу подняться на 0,5 или 50 базисных пунктов, а такого не было очень давно», — отметил он.

Как правило, в последние несколько лет ФРС поднимала ставку лишь 0,25 п. п., сейчас же ожидаются более резкие действия. На фоне того, что ставка в США резко вырастет, а Европейский центробанк не заявлял о таких намерениях, начнет увеличиваться разница в доходности между европейскими ценными бумагами и американскими.

«Начнет расти, и весьма, существенно, и в этих условиях американские ценные бумаги становятся более востребованными, чем европейские. Это первый момент. А второй заключается в том, что в период финансовой нестабильности есть правило — покупай то, что понятно, что вечно, что существует на рынке не один десяток, а может быть и не одну полсотню лет. А к таким бумагам, как правило, относятся американские гособлигации, и поэтому они всегда пользуются более высоким спросом. Обычно укрепляется американский доллар, поэтому здесь эта ситуация с Украиной могла только чуть чуть подлить масло в огонь, но причиной и основным фактором точно не является», — резюмировал Голубев.

Совет управляющих ФРС на 14 февраля запланировал срочное внеочередное заседание, которое будет касаться вопроса политики ключевой ставки.

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