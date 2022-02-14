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Глава минобороны Польши Блащак заявил о прибытии в страну американских истребителей F-15

Армия
Глава минобороны Польши Блащак заявил о прибытии в страну американских истребителей F-15
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Tony R. Tolley / public domain

Варшава, 14 февраля. Дополнительные восемь американских истребителей F-15 переброшены на территорию Польши в рамках миссии НАТО Air Policing.

Глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак сообщил, что ранее в страну уже были передислоцированы 15 американских истребителей. По его словам, еще восемь самолетов в рамках миссии НАТО прибыли сегодня.

«Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин присоединятся к тем, которые прибыли в Польшу на прошлой неделе», — заявил министр.

Стоит отметить, что Air Policing — миссия Североатлантического альянса, реализуемая в мирное время. Ее цель декларируется как обеспечение безопасности воздушного пространства стран военно-политического блока.

Ранее в Литве заявили, что НАТО на этой неделе перебросит дополнительный воинский контингент на территорию страны. Стоит отметить, что Альянс также планирует усилить военное присутствие в Черноморском регионе, передает «Царьград».

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польша нато истребители f-15
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