СНБО Украины сообщил о выезде за границу более 20 депутатов Рады

Киев, 14 февраля. Территорию Украины покинули 23 депутата Верховной рады, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Комментируя сложившуюся ситуацию, глава СНБО отметил, что не видит причин для «вторжения» России на Украину 16 или 17 февраля. Также Данилов уточнил, что закрытие воздушного пространства и портов в настоящее время не обсуждается.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к покинувшим страну депутатам и призвал их вернуться в течение 24 часов. Глава государства подчеркнул, что он и его семья не собираются выезжать за пределы родины.