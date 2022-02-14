Глава СНБО Украины не увидел оснований для утверждений о «готовящемся наступлении» РФ

Киев, 14 февраля. Киев не видит предпосылок для «наступления» российской армии на Украину, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, на сегодняшний день ситуация находится под полным контролем. Украинский чиновник также опроверг слухи о том, что ВС РФ якобы могут развернуть боевые действия 16 или 17 февраля.

«Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — сказал Данилов.

Ранее аналогичное заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что в ВС РФ до сих пор не создано ни одной ударной группировки, передает «Царьград». Москва считает нападки в свой адрес попытками оправдать концентрацию сил НАТО у границ России.