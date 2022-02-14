Политолог Корнилов предупредил о подготовке в Донецке самой страшной провокации за все время войны

Донецк, 14 февраля. Внезапную эвакуацию миссии ОБСЕ из Донецка можно назвать самым опасным сигналом за все время войны на юго-востоке Украины.

Дело в том, что иностранные наблюдатели спокойно оставались на своем постоянном посту — в гостинице в центре Донецка — с самого начала конфликта. Они не сдвинулись с места даже в самые горячие фазы в 2014-2015 годах, когда в район их временной штаб-квартиры частенько залетали снаряды. Теперь же они вдруг сорвались с места и эвакуировались. Во всяком случае такой приказ получили американские, британские и датские сотрудники специальной мониторинговой миссии.

Столь поспешное и странное со всех сторон бегство может предвещать только что-то очень страшное. Скорее всего Украина по указке Британии и США готовит некую масштабную провокацию в Донецке, причем настолько серьезную, что все ужасы активных боевых действий первых лет войны кажутся ее инициаторам детским лепетом. Как только Вашингтон согласовал с Киевом все детали предстоящего «взрыва» сотрудники ОБСЕ тут же получили приказ бежать без оглядки.

ФБА «Экономика сегодня» /

С грозным предупреждением по поводу подготовки крупной провокации в Донецке в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил донецкий политолог Владимир Корнилов, подчеркнув, что странные манипуляции некоторых наблюдателей ОБСЕ вызывают самые что ни на есть серьезные опасения.

«Над происходящим на Украине можно было бы смеяться, если бы не было действительно страшно, когда мы видим эту эвакуацию миссии ОБСЕ. Я хочу напомнить — они были в этой гостинице в 2014 году, в 2015 году, в тот момент, когда рядом падали украинские бомбы. Они все время мониторили, можно много чего сказать о пользе их работы, но сейчас не об этом. Если они сейчас уезжают, значит готовится что-то действительно страшное. Возможно, самая опасная и масштабная провокация за все время войны», — предположил Корнилов.

Политолог отметил, что странное бегство американцев и британцев из Донецка его особо волнует, потому что он сам живет буквально в двух метрах от этой гостиницы. А еще совсем рядом находится одна из самых крупных школ Донецка. Корнилов подчеркнул, что раз «крысы» побежали с корабля, страшно представить, что их британские и американские начальники задумали сотворить в густонаселенном центре столицы Донецкой народной республики. Судя по всему, Киев с западными кураторами уже определился со временем начала большого обострения и с источником главной искры, которая и подорвет пороховую бочку нового «горячего конфликта».

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