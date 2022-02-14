Блинкен назвал приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации на Украине

Вашингтон, 14 февраля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Блинкен назвал немедленным приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации кризиса на Украине.

«Любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ», — пригрозил американский дипломат.

Также Блинкен пообещал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США и их партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, Киев и другие крупные украинские города находятся в полной безопасности.