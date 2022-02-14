Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:53
19:52
Армия
США сохранят военное присутствие на Украине для обеспечения безопасности своих дипломатов
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
Все новости

Блинкен назвал приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации на Украине

Политика
Блинкен назвал приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации на Украине
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 14 февраля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

В ходе беседы Блинкен назвал немедленным приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации кризиса на Украине.

«Любая дальнейшая агрессия со стороны России против Украины получит быстрый, скоординированный и сильный ответ», — пригрозил американский дипломат.

Также Блинкен пообещал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США и их партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, Киев и другие крупные украинские города находятся в полной безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Блинкен назвал приоритетом для США поддержку усилий по деэскалации на Украине
украина сша блинкен кулеба
Комментировать