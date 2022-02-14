Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:53
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

РУСАДА сообщила, что допинг-проба Валиевой была доставлена в лабораторию вовремя

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 19:24
Спорт
РУСАДА сообщила, что допинг-проба Валиевой была доставлена в лабораторию вовремя
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 14 февраля. Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) сообщила, что лаборатория Стокгольма получила допинг-пробу фигуристки Камилы Валиевой в достаточный для выполнения проверки срок.

Представители РУСАДА отмечают, что лаборатория указывала сроки предоставления тестирования до конца января 2022 года. В итоге результат был обнародован уже после начала Олимпийских игр в Пекине.

«Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении РУСАДА.

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании пообещала настроиться и показать свои результаты на зимних Играх. Об этом воспитанница Этери Тутберидзе заявила в эфире Первого канала.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / РУСАДА сообщила, что допинг-проба Валиевой была доставлена в лабораторию вовремя
допинг русада валиева
Комментировать