РУСАДА сообщила, что допинг-проба Валиевой была доставлена в лабораторию вовремя

Пекин, 14 февраля. Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) сообщила, что лаборатория Стокгольма получила допинг-пробу фигуристки Камилы Валиевой в достаточный для выполнения проверки срок.

Представители РУСАДА отмечают, что лаборатория указывала сроки предоставления тестирования до конца января 2022 года. В итоге результат был обнародован уже после начала Олимпийских игр в Пекине.

«Также, в январе лаборатория проинформировала, что анализ будет выполнен в приоритетном порядке, однако заключение о неблагоприятном результате анализа было представлено 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении РУСАДА.

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