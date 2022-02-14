Сенатор Косачев назвал безосновательной истерику Запада из-за учений ВС РФ и Белоруссии

Москва, 14 февраля. Совместные военные учения ВС РФ и Белоруссии завершатся в плановом порядке, поэтому странам Запада не стоит беспокоиться, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Отметим, что российско-белорусские маневры «Союзная решимость — 2022» стартовали в минувший четверг на общевойсковых полигонах в Белоруссии. Военнослужащие двух стран отрабатывают отражение внешней агрессии и атак террористов. Сенатор Косачев убежден, что на Западе безосновательно нагнетают истерику из-за этих маневров.

«Военные учения завершатся в плановом порядке, никаких военных приготовлений нет, истерика по этому поводу имеет сугубо искусственный характер», — написал он в Facebook.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что российские военные покинут республику после завершения маневров. При этом эксперты говорят, что США могут использовать российско-белорусские учения в качестве предлога для введения новых санкций, передает «Царьград».