Кедми: НАТО придется выбирать между бегством и уничтожением в случае войны с Россией

Москва, 14 февраля. Страны Североатлантического альянса меньше всего хотят воевать с Россией, прекрасно осознавая последствия такого конфликта, заявил аналитик Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала Iton TV он назвал два сценария, которые ждут НАТО в случае военного столкновения с РФ. По словам эксперта, Альянсу придется выбирать между позорным бегством и уничтожением.

«Запад должен решить, готов ли он драться за базы в Румынии. Если они уберутся, то это крах НАТО. А если не уберутся, тогда война. Маленькая, но война. Если неядерная, то в ней однозначно побеждает Россия, потому что неядерных сил в регионе у нее больше. А на тотальную ядерную войну никто на Западе не пойдет», — объяснил Кедми.

Аналитик подчеркивает, что США оказались в патовой ситуации. Они не могут перебросить в Восточную Европу достаточно сил для противостояния с российской армией, а применение стратегических вооружений — крайне опасный шаг.

Федеральное агентство новостей /

«Если просчитать возможности и эффективность ядерных сил США и России, то американцы могут нанести РФ чудовищный ущерб, но уничтожить не могут: она слишком большая. Слишком большие расстояния, слишком сложные системы, слишком много целей. После этой атаки Россия будет очень повреждена, но она сохранится. А от США не останется ничего. Страна меньше, промышленных и городских центров мало, зарядов нужно меньше, она простреливается с двух сторон», — заключил аналитик.

Ранее Россия предложила США заключить соглашение по обеспечению гарантий безопасности. Таким образом Москва намеревалась добиться прекращения расширения НАТО на восток. При этом в РФ заверили, что готовы реагировать на отказ Запада соответствующим образом.