Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:52
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

Кедми: НАТО придется выбирать между бегством и уничтожением в случае войны с Россией

Армия
Кедми: НАТО придется выбирать между бегством и уничтожением в случае войны с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 14 февраля. Страны Североатлантического альянса меньше всего хотят воевать с Россией, прекрасно осознавая последствия такого конфликта, заявил аналитик Яков Кедми.

В эфире YouTube-канала Iton TV он назвал два сценария, которые ждут НАТО в случае военного столкновения с РФ. По словам эксперта, Альянсу придется выбирать между позорным бегством и уничтожением.

«Запад должен решить, готов ли он драться за базы в Румынии. Если они уберутся, то это крах НАТО. А если не уберутся, тогда война. Маленькая, но война. Если неядерная, то в ней однозначно побеждает Россия, потому что неядерных сил в регионе у нее больше. А на тотальную ядерную войну никто на Западе не пойдет», — объяснил Кедми.

Аналитик подчеркивает, что США оказались в патовой ситуации. Они не могут перебросить в Восточную Европу достаточно сил для противостояния с российской армией, а применение стратегических вооружений — крайне опасный шаг.

Кедми: НАТО придется выбирать между бегством и уничтожением в случае войны с Россией
Федеральное агентство новостей /

«Если просчитать возможности и эффективность ядерных сил США и России, то американцы могут нанести РФ чудовищный ущерб, но уничтожить не могут: она слишком большая. Слишком большие расстояния, слишком сложные системы, слишком много целей. После этой атаки Россия будет очень повреждена, но она сохранится. А от США не останется ничего. Страна меньше, промышленных и городских центров мало, зарядов нужно меньше, она простреливается с двух сторон», — заключил аналитик.

Ранее Россия предложила США заключить соглашение по обеспечению гарантий безопасности. Таким образом Москва намеревалась добиться прекращения расширения НАТО на восток. При этом в РФ заверили, что готовы реагировать на отказ Запада соответствующим образом.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Кедми: НАТО придется выбирать между бегством и уничтожением в случае войны с Россией
россия сша нато кедми
Комментировать