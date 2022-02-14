Экономист Голубев оценил влияние информационных вбросов США на экономику Украины

Санкт-Петербург, 14 февраля. Западные СМИ постоянно нагнетают обстановку вокруг Украины негативными публикациями. Из-за этого местные вкладчики закрывают депозиты в банках, а курс гривны падает.

Доцент кафедры экономики Северо-западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев в студии медиацентра «Патриот» отметил, что банки сейчас не станут обращаться с исками к американским и европейским СМИ.

Украинские компании пойдут в суды, только когда поймут, что угрозы со стороны РФ нет и не было, а Запад довел их бизнес до упадка своими информационными вбросами. Тогда они начнут требовать компенсации нанесенного финансового ущерба и морального вреда. От того, какие юридические фирмы будут представлять их интересы, зависит возможность выиграть дела.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении создать специальный фонд для выплаты компенсации страховым и лизинговым компаниям, обслуживающим самолеты авиакомпаний, летающих над страной. Несмотря на это, выдвигаются требования отправки лайнеров на хранение в Европу.

Голубев считает, что никакой фонд не сможет покрыть убытки перевозчиков. К тому же он еще не создан, ничего не понятно и с механизмами финансирования, ведь в бюджете государства нет лишних денег. Видимо, Украина надеется взять новый кредит у Запада, а это доведет экономику до полного краха, учитывая и без того огромное количество долгов.