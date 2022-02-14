Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке

Москва, 14 февраля. Кети Топурия — популярная российская певица грузинского происхождения. Она много лет выступала на сцене как участница популярной поп-группы «А’Студио». Девушка обладает не только превосходными вокальными данными, но и эффектной и красивой внешностью, пишет Teleprogramma.pro.

Но не раскатывайте губу. Девушка давно счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. Сейчас у них растет годовалый сын с библейским именем Адам. Есть у певицы и дочь. Ее зовут Оливия, и она появилась от первого брака.

Не так давно Кэти вернулась из отпуска, который провела в Дубае. Первое время она проводила с любимыми детьми, а потом отправилась на концерт, где поделилась кадрами из гримерок.

В кулуарах концертного зала Топурия предстала в песочном свитере и модных джинсах прямого кроя с высокой посадкой. Образ был дополнен лоферами в тон свитера. Кети долгое время красовалась перед камерой, выбирая лучший ракурс.

«Вот так я хорошо получаюсь. Мы сидим в гримерке, ждем моего выступления», — поделилась артистка.

Кети продемонстрировала сверкающий корсет. Она часто надевает его на сцену. После выступления ее встретил супруг. Деньгов надел брюки и белую рубашку. Кети аккуратно прилегла на возлюбленного и стала петь. Так пара встретила День святого Валентина.

«Что за праздник, День святого Валентина! Он ненавидит! Он ненавидит! Но подарочек привез», — пропела иронично Топурия.

Prt Scr instagram.com / @keti_one_official

Поклонники восхитились трогательными снимками. По мнению многих, Кети выглядит стильно. Пару осыпали комплиментами.

Ранее сообщалось, как бэк-вокалистка «А'Студио» Саша Круглова сделала карьеру поп-певицы благодаря игре на балалайке.