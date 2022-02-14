Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:21
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
21:06
Технологии
Компания Apple зарегистрировала три новых компьютера в России перед скорой презентацией
Все новости

Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
instagram.com  /  @keti_one_official

Москва, 14 февраля. Кети Топурия — популярная российская певица грузинского происхождения. Она много лет выступала на сцене как участница популярной поп-группы «А’Студио». Девушка обладает не только превосходными вокальными данными, но и эффектной и красивой внешностью, пишет Teleprogramma.pro.

Но не раскатывайте губу. Девушка давно счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. Сейчас у них растет годовалый сын с библейским именем Адам. Есть у певицы и дочь. Ее зовут Оливия, и она появилась от первого брака.

Не так давно Кэти вернулась из отпуска, который провела в Дубае. Первое время она проводила с любимыми детьми, а потом отправилась на концерт, где поделилась кадрами из гримерок.

В кулуарах концертного зала Топурия предстала в песочном свитере и модных джинсах прямого кроя с высокой посадкой. Образ был дополнен лоферами в тон свитера. Кети долгое время красовалась перед камерой, выбирая лучший ракурс.

«Вот так я хорошо получаюсь. Мы сидим в гримерке, ждем моего выступления», — поделилась артистка.

Кети продемонстрировала сверкающий корсет. Она часто надевает его на сцену. После выступления ее встретил супруг. Деньгов надел брюки и белую рубашку. Кети аккуратно прилегла на возлюбленного и стала петь. Так пара встретила День святого Валентина.

«Что за праздник, День святого Валентина! Он ненавидит! Он ненавидит! Но подарочек привез», — пропела иронично Топурия.

Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
Prt Scr instagram.com / @keti_one_official

Поклонники восхитились трогательными снимками. По мнению многих, Кети выглядит стильно. Пару осыпали комплиментами.

Ранее сообщалось, как бэк-вокалистка «А'Студио» Саша Круглова сделала карьеру поп-певицы благодаря игре на балалайке.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
россия день святого валентина мода шоу-бизнес деньгов гримерка кети топурия
Комментировать