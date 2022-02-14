Фантазии о русских танках: почему пресса США так жаждет увидеть «военную агрессию» в адрес Украины

Прибалтийская пресса транслирует полностью проамериканскую повестку. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто не планирует воевать против Украины, несмотря на то, что на Западе постоянно звучит тема о якобы готовящемся нападении России на Украину.

«Мы видим очень неоднородную картину в СМИ, — подчеркнул Межевич. — Наиболее провокационные заявления раздаются со стороны Вашингтона, где местные издания публикуют порой по две-три даты предполагаемого «нападения» на Украину. Довольно большое количество чего-то очень похожего мы видим со стороны Лондона. А теперь давайте посмотрим, что говорят в Риме? Что пишут в Париже? А в Берлине? Нет, конечно, там нет ничего особо дружественного в адрес Москвы, но и даты «наступлений» вы там тоже не найдете!»

Политолог объяснил это тем, что «более-менее вменяемым людям стало давно понятно, что разворачивается масштабная провокация».

Федеральное агентство новостей /

«Наши коллеги-журналисты из Западной Европы не хотят в этом участвовать, — подчеркнул эксперт. — Что же касается СМИ из Литвы, Латвии и Эстонии, которые захлебываются зеленой пеной, фантазируя о русских танках в Киеве, то следует напомнить, что все эти страны находятся под серьезным влиянием Соединенных Штатов. Что же касается работающих в них СМИ, то все они подконтрольны государству и не смеют даже слово пикнуть против».

По словам собеседника ФАН, если эстонский журналист напишет что-либо противоречащее линии эстонского МИД, то он «будет уволен, еще не успев выйти из редакции».

«Поэтому читать прибалтийскую прессу — это значит себя не уважать, — заметил Межевич. — Да, там тоже постоянно пишут о «датах вторжения», и, совершенно не стесняясь, переносят ее с 13 на 14, с 14 на 15 и с 15 на 16 февраля».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал об итогах правления Гурбангулы Бердымухамедова.