Последние несколько недель западные СМИ постоянно сыплют сообщениями о якобы готовящейся «агрессии» Союзного государства России и Белоруссии в отношении Украины. Однако Минску и Москве совершенно не нужен военный конфликт — доказательства этому в интервью ФАН представил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Давайте подумаем, кому выгодна интервенция на Украину? — спросил он. — Выгодно ли это Владимиру Путину? Выгодно ли это Александру Лукашенко? Вот зачем, имея достаточно сбалансированные государства, конечно, не самые богатые, но далеко не бедные, не идеальные с точки зрения политической системы, но точно стабильные и прочные — зачем при всем этом президентам России и Белоруссии подбирать с пола проблемы? Зачем заходить на территорию, где правит не один батька Махно, а сотни таких батек?»

Политолог назвал Украину «неупорядоченной территорией, где 30 лет не инвестировали в инфраструктуру».

Федеральное агентство новостей /

«Эта страна не нужна ни Путину, ни Лукашенко, поскольку обладание ею вызовет одни только обременения и никакой выгоды», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что если Владимир Зеленский продолжит спекулировать на теме «российского вторжения», то его «съедят свои же волки».

«Те самые, которых он сам же вырастил и дал им в руки оружие, — подчеркнул Межевич. — Он навсегда останется для них «всего лишь комедиантом» и «всего лишь евреем» — а сами эти «волки» суть есть бандеровцы, которые не любят ни комедиантов, ни евреев».

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