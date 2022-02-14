Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 21:21
21:19
Общество
Актриса Вера Алентова представила свою автобиографию
21:19
Весь мир
Жители ЦАР уличили «Врачей без границ» и миротворцев ООН в пособничестве боевикам
21:18
Происшествия
Взрыв случился в жилом доме в подмосковных Люберцах
21:17
Олимпийские игры 2022
Журналистка из США назвала решение CAS по Валиевой "пощечиной для чистых спортсменов"
21:15
Весь мир
Ивуарийский политик оказался на допросе после прибытия во Францию из Мали
21:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия запечатлелась в объятиях супруга в гримерке
21:11
Политика
Удар ниже пояса: что ждет Украину, если она помешает запуску «Северного потока — 2»
21:08
Шоу-бизнес
Жена Николаева эмоционально прокомментировала новость о его пребывании в психбольнице
21:06
Украина
Обозреватель Руст: Российские военные учения обходятся Украине в 17 млрд гривен
21:06
Технологии
Компания Apple зарегистрировала три новых компьютера в России перед скорой презентацией
Все новости

Зачем подбирать с пола проблемы: Межевич объяснил, почему Россия не вторгнется на Украину
Политика
Зачем подбирать с пола проблемы: Межевич объяснил, почему Россия не вторгнется на Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Последние несколько недель западные СМИ постоянно сыплют сообщениями о якобы готовящейся «агрессии» Союзного государства России и Белоруссии в отношении Украины. Однако Минску и Москве совершенно не нужен военный конфликт — доказательства этому в интервью ФАН представил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Давайте подумаем, кому выгодна интервенция на Украину? — спросил он. — Выгодно ли это Владимиру Путину? Выгодно ли это Александру Лукашенко? Вот зачем, имея достаточно сбалансированные государства, конечно, не самые богатые, но далеко не бедные, не идеальные с точки зрения политической системы, но точно стабильные и прочные — зачем при всем этом президентам России и Белоруссии подбирать с пола проблемы? Зачем заходить на территорию, где правит не один батька Махно, а сотни таких батек?»

Политолог назвал Украину «неупорядоченной территорией, где 30 лет не инвестировали в инфраструктуру».

«Зачем подбирать с полу проблемы?»: Межевич объяснил, почему Россия не вторгнется на Украину
Федеральное агентство новостей /

«Эта страна не нужна ни Путину, ни Лукашенко, поскольку обладание ею вызовет одни только обременения и никакой выгоды», — подчеркнул эксперт.

Собеседник ФАН отметил, что если Владимир Зеленский продолжит спекулировать на теме «российского вторжения», то его «съедят свои же волки».

«Те самые, которых он сам же вырастил и дал им в руки оружие, — подчеркнул Межевич. — Он навсегда останется для них «всего лишь комедиантом» и «всего лишь евреем» — а сами эти «волки» суть есть бандеровцы, которые не любят ни комедиантов, ни евреев».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал об итогах правления Гурбангулы Бердымухамедова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зачем подбирать с пола проблемы: Межевич объяснил, почему Россия не вторгнется на Украину
путин россия сша белоруссия украина лукашенко межевич
Комментировать