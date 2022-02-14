Forbes: системы ПВО не оставят вертолетам ВСУ шансов на выживание в случае войны с РФ

Вашингтон, 14 февраля. ВСУ вряд ли смогут рассчитывать на существенную вертолетную поддержку в случае масштабного военного противостояния с Россией.

В публикации американского издания Forbes говорится об удручающем состоянии вертолетного парка ВСУ. Сегодня на бумаге украинская армейская авиация располагает четырьмя бригадами авиационной поддержки, оснащенными транспортными вертолетами Ми-8 и Ми-24. При этом в действительности только 30 винтокрылых машин способны выполнять боевые операции.

«Ограниченные украинские вертолетные силы вряд ли будут способны долго продержаться в бою и даже вообще сыграть какую-то значимую роль», — говорится в статье.

По словам авторов, в случае войны с Россией украинские Ми-24 могут оказывать непосредственную авиационную поддержку танковым и пехотным батальонам, но с высокой долей вероятности они будут быстро сбиты. Отмечается, что Киев пытается модернизировать авиапарк, но эти обновления очень несущественны. Эксперты убеждены, что современные российские системы ПВО не оставят вертолетам ВСУ шансов на выживание.

«Украина модернизирует стареющие планеры советского образца новой электроникой, спутниковой навигацией и очками ночного видения для своих экипажей. Но эти скромные усовершенствования могут не иметь большого значения», — рассказали аналитики.

Ранее сообщалось, что Австралия досрочно снимает с вооружения винтокрылые машины европейского производства MRH 90 Taipan. Отмечается, что такое решение было принято из-за постоянных технических проблем.