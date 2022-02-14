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Орловские полицейские спасли водителя, который потерял сознание прямо во время движения

Общество
Орловские полицейские спасли водителя, который потерял сознание прямо во время движения
pixabay.com

Орел, 14 февраля. Сотрудники полиции из Орловской области пришли на помощь водителю, который потерял сознание прямо во время движения и мог погибнуть.

Инцидент произошел на улице Раздольной. Находящиеся на службе подполковник полиции Михаил Суханов и старший лейтенант полиции Сергей Пастушенко ехали в сторону Болховского шоссе.

Правоохранители обратили внимание на медленно движущийся по улице автомобиль. На глазах полицейских машина въехала в сугроб и заглохла. Как оказалось, водитель потерял сознание. Двери транспортного средства были заблокированы, поэтому полицейским пришлось разбивать окно, чтобы помочь мужчине, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Благодаря своевременной помощи пострадавший пришел в себя. Суханов и Пастушенко вызвали бригаду скорой помощи и оставались с мужчиной вплоть до приезда медиков.

Экипаж ДПС ранее спас от смерти двух молодых парней, которые провели в замерзающем автомобиле более трех часов. Пострадавшие застряли посреди трассы в Сакмарском районе Оренбургской области

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