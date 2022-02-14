Орловские полицейские спасли водителя, который потерял сознание прямо во время движения

Орел, 14 февраля. Сотрудники полиции из Орловской области пришли на помощь водителю, который потерял сознание прямо во время движения и мог погибнуть.

Инцидент произошел на улице Раздольной. Находящиеся на службе подполковник полиции Михаил Суханов и старший лейтенант полиции Сергей Пастушенко ехали в сторону Болховского шоссе.

Правоохранители обратили внимание на медленно движущийся по улице автомобиль. На глазах полицейских машина въехала в сугроб и заглохла. Как оказалось, водитель потерял сознание. Двери транспортного средства были заблокированы, поэтому полицейским пришлось разбивать окно, чтобы помочь мужчине, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Благодаря своевременной помощи пострадавший пришел в себя. Суханов и Пастушенко вызвали бригаду скорой помощи и оставались с мужчиной вплоть до приезда медиков.

Экипаж ДПС ранее спас от смерти двух молодых парней, которые провели в замерзающем автомобиле более трех часов. Пострадавшие застряли посреди трассы в Сакмарском районе Оренбургской области