Зачем и каким образом Россия будет менять свою концепцию внешней политики

Концепция внешней политики России в ближайшее время подвергнется существенной доработке с учетом современных реалий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков.

По словам спецпредставителя Кремля, американская сторона не предоставила ответов на основные претензии нашей страны по проекту Договора о гарантиях безопасности, ограничившись второстепенными моментами. По мнению чиновника, то, что сейчас происходит на дипломатическом уровне — это:

«Режим [многолетних переговоров], который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО. Поэтому это не может отвечать нашим интересам».

ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, Песков, говоря о том, что двусторонние отношения с США сейчас находятся на настолько низкой точке, что «лежат на полу» , все же отметил в позитивном ключе тот факт, что диалог между Москвой и Вашингтоном в принципе ведется. Поскольку до недавнего времени не было даже этого диалога.

Здесь стоит отметить, что параллельно с этим долгим и сложным процессом, который и был инициирован Россией и ее предложениями по гарантиям безопасности к США и странам НАТО, Запад ведет настоящую информационную кампанию по нагнетанию истерики.

Множество СМИ и американских политиков уже несколько раз называли «точную дату вторжения России на Украину». По данным издания Politico, Джо Байден на днях обозначил в качестве «дня вторжения» 16 февраля этого года.

Global Look Press / Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Мы не можем предсказать точную дату, но, как говорилось ранее, мы находимся во временном интервале, когда масштабные военные действия России на Украине могут начаться в любой день, включая следующую неделю до завершения Олимпийских игр».

Впрочем, впоследствии в Белом доме подчеркнули, что не могут назвать «точной даты», однако все равно уверены, что «Россия нападет». По словам помощника президента США по нацбезопасности

Стоит напомнить, что эта массовая информационная и политическая кампания в западных СМИ, с абсолютно бездоказательными заявлениями о намерениях России, стартовала еще в ноябре прошлого года. Наша страна, как видно из текущих реалий, все никак не нападает, и, более того, не собирается. О чем российские политики также неоднократно заявляли.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Факты такие, что как бы американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты этого вторжения. А параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины. Выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых армейских инструкторов. То есть под аккомпанемент вот этих утверждений создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил».

В частности, помощник президента РФв одном из интервью, отметил

И в рамках раздувания этой самой истерии, США и Британия инициировали «эвакуацию» своих дипломатических сотрудников и членов их семей из посольств в Киеве. Что, естественно, вынудило как-то отреагировать украинскую сторону.

Реакция эта, надо сказать, типична для «пост-майданного» Киева, и, как всегда, поражает своей, мягко скажем, «незамутненностью».

Так, например, пресс-служба СБУ опубликовала официальное сообщение, в котором говорится:

«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все ;это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны. СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов «страны-агрессора»».

То есть, по мнению руководства службы безопасности Украины, это не западные СМИ, не Белый дом и не Пентагон устроили бездоказательную истерику и «кошмарят население». Этим, оказывается, занимается Россия.

Федеральное агентство новостей /

В принципе, понятно, что, если бы Киев обвинил в таком западные политические элиты и медиа, это вызывало бы самую негативную реакцию со стороны «партнеров». Но тем не менее Киеву жизненно необходимо сейчас обозначить свою позицию категорического нежелания каких бы то ни было действий на своей территории.

Однако все эти слова и официальные пресс-релизы совершенно не снижают уровня конфронтации. И понятным образом Россия анонсирует принятие ответных мер. При этом, куда более комплексных и широких, нежели какие-то отдельные решения непосредственно по поводу Украины. С которой, в целом, и так все уже давно ясно.

Здесь стоит напомнить, то Концепция внешней политики РФ, изменения в которой и анонсировал Дмитрий Песков, — это фундаментальный документ, который определяет общие контуры деятельности нашей страны в мире и ее отношения с другими государствами в целом, а также отношение к своей безопасности. Последняя его редакция датирована 15 июля 2008 года.

И понятно, что с тех пор в мире произошли огромные изменения. К сожалению, далеко не в лучшую сторону. В концепции этой, к примеру, звучит очень оптимистичный взгляд на мирное сосуществование мировых держав:

«Кардинальная трансформация международных отношений, прекращение идеологической конфронтации и последовательное преодоление наследия «холодной войны» и связанных с ней предрассудков и стереотипов, укрепление России и ее международных позиций — все это существенно расширило возможности сотрудничества на мировой арене. Снижена опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной».

Федеральное агентство новостей /

«На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач».

Ну и, понятно, что на текущий момент, этот тезис вполне возможно поменять на куда более жесткие формулировки. Равно как и утверждения, которые касаются военно-политических блоков и сетевой дипломатии:

Собственно, изменение в Концепции внешней политики РФ можно считать началом того самого «военно-технического» ответа, который был анонсирован российской стороной, в том числе, если озабоченности России, высказанные в проекте Договора о гарантиях безопасности, будут проигнорированы (что, по большому счету, к сожалению, и произошло).

И здесь, конечно, на первый взгляд непонятно, почему Россия начинает с каких-то документов, а не с того, чтобы действительно куда-нибудь «двинуть войска». Но именно так и ведется нормальная политика нормальных государств. Сначала идут изменения на концептуальном уровне, на уровне доктрин, договоренностей и стратегических основ существования государства. А потом страна начинает действовать строго и исключительно в рамках изменений своих политических концепций. То есть эти изменения, о которых говорит Песков, они не сиюминутны и будут определять логику внешней политики России на долгие годы, если не на десятилетия вперед.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Ну и второй немаловажный момент, который также стоит обозначить. Наша страна, несмотря ни на что, продолжает надеяться и работать над тем, чтобы нынешний кризис все же разрешился мирным путем и без фундаментального изменения политических концепций. Так, в МИД РФ подготовили ответ на реакцию США и НАТО по Договору о гарантиях безопасности на десяти страницах. Который является приглашением к дальнейшему и куда более предметному диалогу по ключевым проблемам.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

«Мы уже не раз сказали, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня, но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс [на адекватный исход переговорного процесса] есть всегда».

При этом, комментируя новый документ, да и сам переговорный процесс, министр иностранных дел России, Сергей Лавров, отметил

И в этой связи остается только присоединиться к надеждам главы МИД РФ. Хотя, стоит отметить, что шанс этот с каждым днем выглядит все призрачнее.