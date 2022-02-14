Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:52
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

Bloomberg: повышение цен на нефть чревато замедлением роста глобальной экономики

Экономика
Bloomberg: повышение цен на нефть чревато замедлением роста глобальной экономики
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 14 февраля. Рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель повлечет за собой дальнейший разгон инфляции, который замедлит глобальный рост экономики, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на расчеты аналитиков о том, что подорожание энергоресурса чревато рисками рецессии в ряде стран. Повышение цен на нефть с 70 долларов за баррель в конце 2021 года до 100 долларов к концу февраля разгонит инфляцию в США и Европе на дополнительные 0,5% во второй половине года.

Стоимость черного золота на уровне 150 долларов практически остановит глобальный рост экономики, а инфляция подскочит выше 7%. Данный показатель в три раза больше значений, на которые ориентируются большинство центробанков.

Совет управляющих Федеральной резервной системы США 14 февраля проведет внеочередное заседание по поводу политики ключевой ставки. Вероятно, решение принято после вышедших четыре дня назад данных об инфляции, достигшей максимума с 1982 года.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Bloomberg: повышение цен на нефть чревато замедлением роста глобальной экономики
нефть прогноз инфляция bloomberg мировая экономика цены на нефть
Комментировать