Bloomberg: повышение цен на нефть чревато замедлением роста глобальной экономики

Вашингтон, 14 февраля. Рост стоимости нефти выше 100 долларов за баррель повлечет за собой дальнейший разгон инфляции, который замедлит глобальный рост экономики, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на расчеты аналитиков о том, что подорожание энергоресурса чревато рисками рецессии в ряде стран. Повышение цен на нефть с 70 долларов за баррель в конце 2021 года до 100 долларов к концу февраля разгонит инфляцию в США и Европе на дополнительные 0,5% во второй половине года.

Стоимость черного золота на уровне 150 долларов практически остановит глобальный рост экономики, а инфляция подскочит выше 7%. Данный показатель в три раза больше значений, на которые ориентируются большинство центробанков.

Совет управляющих Федеральной резервной системы США 14 февраля проведет внеочередное заседание по поводу политики ключевой ставки. Вероятно, решение принято после вышедших четыре дня назад данных об инфляции, достигшей максимума с 1982 года.