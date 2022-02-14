США перебросят 22 вертолета Apache и сотни единиц другой техники на учения в Латвию

Рига, 14 февраля. Минобороны Латвии сообщило, что в ближайшее время на территорию страны прибудут 22 американских боевых вертолета Apache и сотни единиц другой военной техники ВС США.

Отмечается, что переброска иностранных военнослужащих и техники осуществляется в рамках подготовки к предстоящим совместным учениям. В латвийском оборонном ведомстве заявили, что эти маневры дадут возможность повысить оперативную совместимость воинских частей союзников в ходе тактических операций.

«В ближайшие месяцы Латвия примет дополнительное количество солдат и военной техники союзников для проведения ранее запланированных учений Saber Strike, Crystal Arrow и других», — говорится в сообщении.

Стоит подчеркнуть, что на территории Эстонии в конце января прошли ежегодные военные маневры Североатлантического альянса Winter Camp. Эксперты убеждены, что регулярные учения НАТО у границ России имеют конкретную цель, передает «Царьград».