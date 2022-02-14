Израиль поставит Марокко ЗРК «Барак-8»

Тель-Авив, 14 февраля. Вооруженные силы Марокко закупили у Израиля зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», сообщил веб-сайт Israel Defense.

По данным издания, в среду, 9 февраля, представители североафриканского королевства и концерна Israel Aerospace Industries (IAI) подписали договор о поставке ПВО. Общая сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов.

Комплекс «Барак-8» разработан совместно с Индией. Он способен перехватить цель на расстоянии до 150 км и может быть как наземного, так и морского базирования.

Сделка достигнута после визита министра обороны Израиля Бени Ганца в Рабат, состоявшегося в конце ноября 2021 года. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое назвали историческим.

На днях марокканские чиновники провели переговоры с частной компанией «Українська бронетехніка». Обсуждались условия закупки бронемашин «Варта».