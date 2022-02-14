Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:52
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

Израиль поставит Марокко ЗРК «Барак-8»

Весь мир
Израиль поставит Марокко ЗРК «Барак-8»
pixabay.com  /  cuivie

Тель-Авив, 14 февраля. Вооруженные силы Марокко закупили у Израиля зенитно-ракетные комплексы «Барак-8», сообщил веб-сайт Israel Defense.

По данным издания, в среду, 9 февраля, представители североафриканского королевства и концерна Israel Aerospace Industries (IAI) подписали договор о поставке ПВО. Общая сумма сделки оценивается в 500 миллионов долларов.

Комплекс «Барак-8» разработан совместно с Индией. Он способен перехватить цель на расстоянии до 150 км и может быть как наземного, так и морского базирования.

Сделка достигнута после визита министра обороны Израиля Бени Ганца в Рабат, состоявшегося в конце ноября 2021 года. По итогам переговоров стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое назвали историческим.

На днях марокканские чиновники провели переговоры с частной компанией «Українська бронетехніка». Обсуждались условия закупки бронемашин «Варта».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Израиль поставит Марокко ЗРК «Барак-8»
израиль марокко
Комментировать