Профессор ВШЭ Парамонов объяснил, как Госдеп США объединяет союзников против Китая и КНДР

Вашингтон, 14 февраля. В минувшую субботу в Гонолулу состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Республики Корея. Переговоры стали завершающим аккордом турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно официальной информации, встреча между Блинкеном, корейским министром Чон Ый Еном и главой японского МИД Есимасой Хаяси была направлена на выработку общей позиции относительно ядерной программы Северной Кореи.

Great meeting with ROK Foreign Minister Chung and Japanese Foreign Minister Hayashi. Our countries are showing the world we can go farther and faster if we go together. The U.S.-Japan-ROK trilateral relationship is critical to address the most pressing global challenges. pic.twitter.com/5Nz9wpFUr4