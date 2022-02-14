Профессор ВШЭ Парамонов объяснил, как Госдеп США объединяет союзников против Китая и КНДР

Вашингтон, 14 февраля. В минувшую субботу в Гонолулу состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Республики Корея. Переговоры стали завершающим аккордом турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно официальной информации, встреча между Блинкеном, корейским министром Чон Ый Еном и главой японского МИД Есимасой Хаяси была направлена на выработку общей позиции относительно ядерной программы Северной Кореи.

Great meeting with ROK Foreign Minister Chung and Japanese Foreign Minister Hayashi. Our countries are showing the world we can go farther and faster if we go together. The U.S.-Japan-ROK trilateral relationship is critical to address the most pressing global challenges. pic.twitter.com/5Nz9wpFUr4 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 13, 2022

«Я думаю, всем нам ясно, что КНДР находится в фазе провокации», — заявил госсекретарь в ходе итоговой пресс-конференции, отметив, что участники встречи «продолжат привлекать КНДР к ответственности».

Вместе с тем главы дипломатических ведомств подчеркнули, что их правительства открыты для переговоров с Северной Кореей, даже несмотря на то, что они осудили недавние испытания, проведенные Пхеньяном.

«Мы подтвердили, что дипломатия и диалог с Северной Кореей важнее, чем когда-либо», — заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен.

При этом подходы Республики Корея и Японии к решению проблематики северокорейских ядерных испытаний существенно разнятся. Если Сеул нацелен на дипломатическое урегулирование, то Токио выступает за более жесткую линию, склоняясь к более жестким санкциям ООН.

Ракетный Ким

С начала года Северная Корея провела семь ракетных испытаний, что больше, чем за весь 2021 год. Официальные лица Соединенных Штатов и их союзников были особенно встревожены испытаниями баллистической ракеты средней дальности — самой мощной ракеты, которую страна испытала с 2017 года. Это напомнило о возможности возвращения к напряженности первого года правления президента Дональда Трампа, когда КНДР испытала ракеты дальнего радиуса действия и ядерное устройство. В свою очередь Трамп пригрозил в ответ развязать против Пхеньяна «огонь и ярость».

ФБА «Экономика сегодня» /

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын приказал должностным лицам «незамедлительно изучить вопрос о возобновлении всех видов деятельности, которые были временно приостановлены» в соответствии с добровольно введенным Пхеньяном мораторием на испытания.

Американские официальные лица говорят, что они пробовали различные способы возобновить переговоры с Ким Чен Ыном, которые застопорилась после неудачного саммита между лидерами двух стран в Ханое в 2019 году.

В товарищах согласья нет

Кроме разногласий по вопросу северокорейской ядерной программы госсекретарь США был вынужден сглаживать острые углы в двусторонних отношениях между Японией и Южной Кореей. У двух стран давние разногласия по историческим вопросам, связанным со Второй мировой войной и бывшим статусом Японии как колониального правителя Южной Кореи. В ноябре заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Вашингтоне со своими коллегами из обеих стран, но разногласия между южнокорейскими и японскими официальными лицами привели к тому, что в ходе заключительной совместной пресс-конференции она была одна.

Republic of Korea First Vice Foreign Minister @jongchoiysu, Japanese Vice Foreign Minister Mori and I had our second constructive trilateral meeting today in Washington to discuss how we together tackle the most pressing global challenges of the 21st century. pic.twitter.com/o2HFgm1R2t — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) November 17, 2021

Помимо корейской проблематики значительная часть встречи была посвящена растущему влиянию Китая в регионе и его территориальным притязаниям к соседям. Это стало продолжением бесед, проведенных Блинкеном с представителями Австралии, Индии, Соломоновых островов и других стран региона.

Об особенностях взаимоотношений Вашингтона, Сеула и Токио в разрезе состоявшихся переговоров международной редакции ФАН рассказал специалист по Индо-Тихоокеанскому региону, профессор Высшей школы экономики, Олег Геннадьевич Парамонов.

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«Главная задача США — продемонстрировать сплоченность. Это попытка Вашингтона примирить Сеул и Токио, продемонстрировать единство, смягчить противоречия между двумя региональными державами и продемонстрировать Пхеньяну некое единство в Индо-Тихоокеанском регионе. Отношения между Сеулом и Токио в последнее время находятся в кризисе. Этим можно объяснить и то, что встреча между дипломатами прошла на Гавайях — на нейтральной для Сеула и Токио территории. Республика Корея рассматривается Вашингтоном как важный элемент антикитайской коалиции. И в то же время она остается наиболее колеблющейся и наиболее слабым ее звеном. У Южной Кореи тесные экономические отношения с Китаем плюс противоречия с Японией, поэтому Вашингтону важно продемонстрировать, что эти слабые звенья постепенно начинают усиливаться. Что возникает некое подобие коалиции», — считает эксперт.

Он считает, что Вашингтон хочет воспользоваться имеющимися у него рычагами влияния на Сеул, для того, чтобы включить Республику Корея в формируемый антикитайский альянс.

Федеральное агентство новостей /

«Тем более, что в Южной Корее в ходе предстоящих президентских выборов победу может одержать кандидат от оппозиционной партии, который выступает за более прагматичную внешнюю политику, которая заключается в более тесном сотрудничестве с Вашингтоном и Токио. Кроме того, встреча является определенным посланием Пекину о том, что Южная Корея может стать частью антикитайской коалиции, которая сейчас формируется в Индо-Тихоокеанском регионе. Интересным моментом здесь является то, что в последнее время среди южнокорейской молодежи резко ухудшилось отношение к Китаю. Связано это с тем, что, по их мнению, Пекин пытается монополизировать определенные исторические моменты и часть корейской национальной идентичности. Это касается национальной одежды, блюд национальной кухни и других вещей, которые во всем мире являются визитными карточками корейской мягкой силы. Это не превалирующее мнение, но в последнее время в корейских соцсетях оно становится все более заметным. Это дает Вашингтону определенные рычаги влияния на отношения между Пекином и Сеулом», — рассказал специалист.

Он назвал неслучайным появление американской подводной лодки у берегов Курильской гряды в ходе учений Тихоокеанского флота РФ.

«Это все происходит на фоне китайской олимпиады — вот это связанные вещи. Активизация американской дипломатии в регионе происходит на фоне Олимпийских игр. Это четкий анти-пекинский месседж», — .

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Поездка Блинкена по странам Индо-Тихоокеанского региона, включая визит на Фиджи и Соломоновы острова, является четким признаком реализации Соединенными Штатами стратегической программы на вытеснение китайского влияния.

«Идея доминирования у США была всегда. Выстраивание некоей сети альянсов, полуальянсов, военных соглашений и партнерств — все это происходит в рамках создания сетевой структуры, направленной на сдерживание КНР в регионе. В нее должно быть вовлечено как можно больше стран — может быть не больших и не очень активных, но в совокупности это должно принести эффект», — уверен Олег Геннадьевич.

По его мнению, возврат Вашингтона к северокорейской проблематике является отвлекающим маневром, под прикрытием которого администрация Байдена проводит усилия по стратегическому сдерживанию КНР.

«Сам вопрос северокорейской ядерной программы является скорее проблемой Токио а не Вашингтона. США используют этот вопрос, чтобы «продать» некие действия, направленные на усиление своих позиций в регионе. Однако направлены они прежде всего на сдерживание Китая. Для Вашингтона это в настоящий момент главный приоритет. Плюс Вашингтон очень надеется, что Сеул компенсирует цепочки добавленной стоимости, которые оказались разрушены из-за инициированной США торговой войны с Китаем. С точки зрения Вашингтона это является критически важной задачей. А улучшение отношений и прекращение торговой войны между Сеулом и Токио способствовало бы еще более эффективному и быстрому восстановлению цепочек поставок», — резюмировал эксперт.