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Профессор ВШЭ Парамонов объяснил, как Госдеп США объединяет союзников против Китая и КНДР

Весь мир
Профессор ВШЭ Парамонов объяснил, как Госдеп США объединяет союзников против Китая и КНДР
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 14 февраля. В минувшую субботу в Гонолулу состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Республики Корея. Переговоры стали завершающим аккордом турне госсекретаря Энтони Блинкена по странам Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно официальной информации, встреча между Блинкеном, корейским министром Чон Ый Еном и главой японского МИД Есимасой Хаяси была направлена на выработку общей позиции относительно ядерной программы Северной Кореи.

«Я думаю, всем нам ясно, что КНДР находится в фазе провокации», — заявил госсекретарь в ходе итоговой пресс-конференции, отметив, что участники встречи «продолжат привлекать КНДР к ответственности».

Вместе с тем главы дипломатических ведомств подчеркнули, что их правительства открыты для переговоров с Северной Кореей, даже несмотря на то, что они осудили недавние испытания, проведенные Пхеньяном.

«Мы подтвердили, что дипломатия и диалог с Северной Кореей важнее, чем когда-либо», — заявил министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен.

При этом подходы Республики Корея и Японии к решению проблематики северокорейских ядерных испытаний существенно разнятся. Если Сеул нацелен на дипломатическое урегулирование, то Токио выступает за более жесткую линию, склоняясь к более жестким санкциям ООН.

Ракетный Ким

С начала года Северная Корея провела семь ракетных испытаний, что больше, чем за весь 2021 год. Официальные лица Соединенных Штатов и их союзников были особенно встревожены испытаниями баллистической ракеты средней дальности — самой мощной ракеты, которую страна испытала с 2017 года. Это напомнило о возможности возвращения к напряженности первого года правления президента Дональда Трампа, когда КНДР испытала ракеты дальнего радиуса действия и ядерное устройство. В свою очередь Трамп пригрозил в ответ развязать против Пхеньяна «огонь и ярость».

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
ФБА «Экономика сегодня» /

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын приказал должностным лицам «незамедлительно изучить вопрос о возобновлении всех видов деятельности, которые были временно приостановлены» в соответствии с добровольно введенным Пхеньяном мораторием на испытания.

Американские официальные лица говорят, что они пробовали различные способы возобновить переговоры с Ким Чен Ыном, которые застопорилась после неудачного саммита между лидерами двух стран в Ханое в 2019 году.

В товарищах согласья нет

Кроме разногласий по вопросу северокорейской ядерной программы госсекретарь США был вынужден сглаживать острые углы в двусторонних отношениях между Японией и Южной Кореей. У двух стран давние разногласия по историческим вопросам, связанным со Второй мировой войной и бывшим статусом Японии как колониального правителя Южной Кореи. В ноябре заместитель госсекретаря США Венди Шерман встретилась в Вашингтоне со своими коллегами из обеих стран, но разногласия между южнокорейскими и японскими официальными лицами привели к тому, что в ходе заключительной совместной пресс-конференции она была одна.

Помимо корейской проблематики значительная часть встречи была посвящена растущему влиянию Китая в регионе и его территориальным притязаниям к соседям. Это стало продолжением бесед, проведенных Блинкеном с представителями Австралии, Индии, Соломоновых островов и других стран региона.

Об особенностях взаимоотношений Вашингтона, Сеула и Токио в разрезе состоявшихся переговоров международной редакции ФАН рассказал специалист по Индо-Тихоокеанскому региону, профессор Высшей школы экономики, Олег Геннадьевич Парамонов.

Профессор ВШЭ Парамонов объяснил, как Госдеп США объединяет союзников против Китая и КНДР
PrScr YouTube /

«Главная задача США — продемонстрировать сплоченность. Это попытка Вашингтона примирить Сеул и Токио, продемонстрировать единство, смягчить противоречия между двумя региональными державами и продемонстрировать Пхеньяну некое единство в Индо-Тихоокеанском регионе. Отношения между Сеулом и Токио в последнее время находятся в кризисе. Этим можно объяснить и то, что встреча между дипломатами прошла на Гавайях — на нейтральной для Сеула и Токио территории.

Республика Корея рассматривается Вашингтоном как важный элемент антикитайской коалиции. И в то же время она остается наиболее колеблющейся и наиболее слабым ее звеном. У Южной Кореи тесные экономические отношения с Китаем плюс противоречия с Японией, поэтому Вашингтону важно продемонстрировать, что эти слабые звенья постепенно начинают усиливаться. Что возникает некое подобие коалиции», — считает эксперт.

Он считает, что Вашингтон хочет воспользоваться имеющимися у него рычагами влияния на Сеул, для того, чтобы включить Республику Корея в формируемый антикитайский альянс.

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Федеральное агентство новостей /

«Тем более, что в Южной Корее в ходе предстоящих президентских выборов победу может одержать кандидат от оппозиционной партии, который выступает за более прагматичную внешнюю политику, которая заключается в более тесном сотрудничестве с Вашингтоном и Токио.

Кроме того, встреча является определенным посланием Пекину о том, что Южная Корея может стать частью антикитайской коалиции, которая сейчас формируется в Индо-Тихоокеанском регионе.

Интересным моментом здесь является то, что в последнее время среди южнокорейской молодежи резко ухудшилось отношение к Китаю. Связано это с тем, что, по их мнению, Пекин пытается монополизировать определенные исторические моменты и часть корейской национальной идентичности. Это касается национальной одежды, блюд национальной кухни и других вещей, которые во всем мире являются визитными карточками корейской мягкой силы. Это не превалирующее мнение, но в последнее время в корейских соцсетях оно становится все более заметным. Это дает Вашингтону определенные рычаги влияния на отношения между Пекином и Сеулом», — рассказал специалист.

Он назвал неслучайным появление американской подводной лодки у берегов Курильской гряды в ходе учений Тихоокеанского флота РФ.

«Это все происходит на фоне китайской олимпиады — вот это связанные вещи. Активизация американской дипломатии в регионе происходит на фоне Олимпийских игр. Это четкий анти-пекинский месседж», — .

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wikipedia.org / U.S. Navy photo by Alan Baribeau / Public Domain

Поездка Блинкена по странам Индо-Тихоокеанского региона, включая визит на Фиджи и Соломоновы острова, является четким признаком реализации Соединенными Штатами стратегической программы на вытеснение китайского влияния.

«Идея доминирования у США была всегда. Выстраивание некоей сети альянсов, полуальянсов, военных соглашений и партнерств — все это происходит в рамках создания сетевой структуры, направленной на сдерживание КНР в регионе. В нее должно быть вовлечено как можно больше стран — может быть не больших и не очень активных, но в совокупности это должно принести эффект», — уверен Олег Геннадьевич.

По его мнению, возврат Вашингтона к северокорейской проблематике является отвлекающим маневром, под прикрытием которого администрация Байдена проводит усилия по стратегическому сдерживанию КНР.

«Сам вопрос северокорейской ядерной программы является скорее проблемой Токио а не Вашингтона. США используют этот вопрос, чтобы «продать» некие действия, направленные на усиление своих позиций в регионе. Однако направлены они прежде всего на сдерживание Китая. Для Вашингтона это в настоящий момент главный приоритет.

Плюс Вашингтон очень надеется, что Сеул компенсирует цепочки добавленной стоимости, которые оказались разрушены из-за инициированной США торговой войны с Китаем. С точки зрения Вашингтона это является критически важной задачей. А улучшение отношений и прекращение торговой войны между Сеулом и Токио способствовало бы еще более эффективному и быстрому восстановлению цепочек поставок», — резюмировал эксперт.

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pixabay.com /

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сша переговоры индо-тихоокеанский регион
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