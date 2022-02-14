Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:52
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

Ведущий Шейнин: диалог министров обороны РФ и Британии меняет тональность в пользу мира

Политика
Ведущий Шейнин: диалог министров обороны РФ и Британии меняет тональность в пользу мира
Pr Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 14 февраля. Диалог министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса резко меняет тональность в пользу мира между двумя государствами. К такому выводу пришел телеведущий Артем Шейнин в программе «Время покажет».

По его словам, российский министр обороны в начале встречи с британским коллегой четко обозначил свою позицию. Шойгу заявил, что в словарях русского и английского языков уже не найдется слов для нужного обозначения жесткости действующих и возможных ограничений против России, подчеркнул Шейнин.

«И что случилось с Уоллесом?» – рассказал он, как Шойгу одной фразой уничтожил «санкционный» дух британского коллеги.

Британский министр обороны мгновенно передумал озвучивать угрозы в адрес российской стороны, считает телеведущий. Вместо этого Уоллес отметил, что Лондон «решительно настроен» на борьбу не с Москвой, а с проблемами глобальной безопасности, указал Шейнин.

Ведущий Шейнин: диалог министров обороны РФ и Британии меняет тональность в пользу мира
Global Look Press / Tejas Sandhu/Keystone Press Agency / MOD Russia/via Globallookpress.com

Национальная служба новостей писала, что Уоллес охарактеризовал переговоры со своим российским коллегой Шойгу в Москве как конструктивные, речь шла об украинском кризисе.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ведущий Шейнин: диалог министров обороны РФ и Британии меняет тональность в пользу мира
рф британия министры обороны
Комментировать