Москва, 14 февраля. Диалог министров обороны России и Британии Сергея Шойгу и Бена Уоллеса резко меняет тональность в пользу мира между двумя государствами. К такому выводу пришел телеведущий Артем Шейнин в программе «Время покажет».

По его словам, российский министр обороны в начале встречи с британским коллегой четко обозначил свою позицию. Шойгу заявил, что в словарях русского и английского языков уже не найдется слов для нужного обозначения жесткости действующих и возможных ограничений против России, подчеркнул Шейнин.

«И что случилось с Уоллесом?» – рассказал он, как Шойгу одной фразой уничтожил «санкционный» дух британского коллеги.

Британский министр обороны мгновенно передумал озвучивать угрозы в адрес российской стороны, считает телеведущий. Вместо этого Уоллес отметил, что Лондон «решительно настроен» на борьбу не с Москвой, а с проблемами глобальной безопасности, указал Шейнин.

Global Look Press / Tejas Sandhu/Keystone Press Agency / MOD Russia/via Globallookpress.com

Национальная служба новостей писала, что Уоллес охарактеризовал переговоры со своим российским коллегой Шойгу в Москве как конструктивные, речь шла об украинском кризисе.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.