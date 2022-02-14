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Эксперт Юшков прогнозирует подорожание газа в ЕС до 10 тысяч долларов

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 18:56
Экономика
Эксперт Юшков прогнозирует подорожание газа в ЕС до 10 тысяч долларов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Подорожание газа в Европе до 10 тысяч долларов за тысячу кубометров может произойти в случае введения антироссийских санкций, затрагивающих газовый сектор.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что при таком сценарии западные партнеры не смогут платить «Газпрому», иначе тоже окажутся под вторичными санкциями.

«Если сократятся объемы поставки газа в Европу, то, конечно, цены взлетят, и мы увидим там 2 тысячи долларов, 3 тысячи долларов,5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов за 1 тыс. куб. м., если вообще не прекратятся, то вот такой порядок цифр. Будет глобальный энергетический шок, глобальный энергетический кризис», — приводят его мнение «Известия».

Несмотря на желание перейти на зеленую энергетику, некоторые страны ЕС пытаются заменить российский газ на уголь.

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