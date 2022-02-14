Мария Захарова указала на лицемерие США в вопросе оказания гумпомощи Афганистану

Москва, 14 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Вашингтон в усугублении гуманитарного кризиса в Афганистане и воспрепятствовании восстановлению нормальной жизни в республике. Дипломат дополнительно указала, что во многом сложившаяся ситуация является следствием провальной кампании США и НАТО.

Соответствующие заявления стали ответом на решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена о распределении активов Центробанка Афганистана в размере семи миллиардов долларов. Эти средства были заморожены в августе 2021 года после того, как власть в южноазиатской стране перешла к радикальному движению «Талибан»1 (запрещено в РФ). С тех пор в республике углубляется гуманитарный кризис, и эти средства могли бы помочь новым властям в его смягчении.

«Объявленная указом Президента США Байдена блокировка активов Центрального банка Афганистана объемом 7 млрд долл., хранящихся в США, вызывает вопрос об искренности заявлений Белого дома о желании помочь стабилизировать обстановку в этой стране», — сообщила Захарова.

It is in no one’s interest to leave hunger unaddressed, children unvaccinated and girls uneducated.#saveafghanlives

https://t.co/tKhK7Ab7xO — Gordon Brown (@GordonBrown) February 7, 2022

Речь идет о недавнем решении главы Белого дома разделить указанную сумму пополам: первая половина подлежит распределению между семьями жертв терактов 11 сентября 2001 года, в то время как вторая будет направлена на гуманитарную помощь для Афганистана.

В связи с этим примечательно, что среди боевиков, принявших участие в крупнейшем теракте в истории США, не было ни одного гражданина Афганистана.

«Почему афганский народ, никаким образом не участвовавший в организации этих терактов, должен теперь за них расплачиваться?» — отмечает дипломат.

По мнению Марии Захаровой, заявление Вашингтона о праве выдать 3,5 миллиарда долларов афганцам в качестве гумпомощи иначе как издевкой не назовешь, поскольку эти деньги и так принадлежат народу страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.