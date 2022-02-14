Экономист Беляев назвал причины роста стоимости нефти

Москва, 14 февраля. Цена фьючерса нефти марки Brent впервые с 1 октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель. Причины подорожания черного золота назвал в беседе с RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Первым фактором он указал неспособность зеленой энергетики заменить ископаемые источники. По мнению эксперта, потребность мировой экономики в нефти будет актуальна еще долгие годы.

«Ископаемые источники энергии все-таки продолжают играть свою основную роль в энергообеспечении экономики и хозяйств различных стран. Есть представление о том, что, видимо, эта потребность будет и в будущем, что никакого зеленого замещения этих ископаемых источников пока не наблюдается», — отметил Беляев.

Кроме того, влияет сам рост потребности в энергоресурсах. Он повышается по мере выхода мировой экономики из пандемического кризиса. Еще одной причиной выступает геополитический фон.

«С "Северным потоком — 2" — это ясно, что он затормозился из-за чисто политических факторов. И геополитический фон — это тот, который создает неуверенность в мировых поставках нефти, в транспортных цепочках, в логистике, в том числе в отношении основных нефте- и газодобывающих стран», — пояснил экономист.

Глава министерства энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ранее связал глобальный рост цен на энергоносители с эскалацией напряженности вокруг Украины.