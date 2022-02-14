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Экономист Хасанов назвал причины повышения цен на нефть
Экономика
Экономист Хасанов назвал причины повышения цен на нефть
Из личного архива Рината Хасанова  / 

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ринат Хасанов в беседе с ФАН не только объяснил, с чем связано превышение ценой фьючерса нефти Brent значения в 96 долларов впервые с осени 2014 года, но и кто на этом сможет заработать.

«Рост цен на нефть во многом обусловлен как краткосрочной, так и долгосрочной причинами. Краткосрочная причина — накаленная международная обстановка на заявлениях США в пятницу об очередном российском нападении на Украину. Но есть и долгосрочная — мировой энергетический кризис, вызванный тем, что в целом растет спрос на энергетические ресурсы. Это приводит к сокращению запасов и росту цен на все виды энергосырья, включая нефть, газ и уголь. Основная причина всего этого — требующий большого количество электроэнергии майнинг криптовалют, который позволяет получать деньги, просто воткнув в розетку специальное устройство», — прокомментировал кандидат экономических наук.

По словам Рината Хасанова, стоимость ископаемых энергетических источников будет и дальше лишь увеличиваться.

«Соответственно, цены на нефть и другие энергетические ресурсы будут расти до того момента, когда будет найдено какое-то равновесие, если, конечно, цена на биткойн не уйдет куда-то выше 60 000 долларов, и тогда майнинг возрастет еще больше», — отметил Ринат Хасанов.

Экономист Хасанов прокомментировал повышение цен на нефть
Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН также подчеркнул, что рядовые россияне на этом скачке цен на черное золото заработать никак не смогут.

«Для россиян же рост цены на нефть будет иметь только психологическое значение, возможно, это как-то повлияет на фондовый рынок, но основная масса дополнительных денег по бюджетному правилу уйдет в фонд национального благосостояния, который продолжит рост», — сделал акцент экономист.

Экономист Хасанов прокомментировал повышение цен на нефть
ФБА «Экономика сегодня» /

Накануне глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что нынешние показатели стоимости нефти соответствуют докризисному уровню цен. Влияют разные факторы: рыночные, политические. С соответствующим прогнозом о динамике цен на нефть ранее выступал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. Одним из факторов эксперт назвал ужесточение монетарной политики ФРС США.

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