Глава WADA жестко высказался о решении CAS допустить Валиеву к ОИ-2022

Москва, 14 февраля. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до олимпийских соревнований жестким высказыванием.

Глава WADA назвал наличие допинга у детей непростительным злом. Он также пообещал должным образом провести расследование инцидента с Валиевой, передает агентство Reuters.

«Врачам и персоналу, которые предоставляют допинг несовершеннолетним, следует пожизненно запретить заниматься спортом», — заявил Банька.

Валиева допущена к короткой программе на ОИ в Пекине. Спортсменке разрешили выступать после отклонения апелляции МОК на решение отменить отстранение российской спортсменке.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее заявил об отмене церемонии награждения, если фигуристка Камила Валиева попадет на пьедестал Олимпиады в личном турнире.