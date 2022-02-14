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Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал с ее участием

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 19:01
Спорт
Камила Валиева впервые прокомментировала допинг-скандал с ее участием
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 14 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022.

Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании Камила Валиева пообещала настроиться и показать свои результаты на ОИ-2022. Об этом воспитанница Этери Тутберидзе заявила в эфире Первого канала.

«Эти дни для меня были очень сложными, уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но при этом эмоционально я уже устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпиаде и стараться представлять нашу страну», — подчеркнула 15-летняя фигуристка.

На прошлой неделе стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая у фигуристки в декабре 2021 года, дала положительный результат. МОК, WADA и ISU настаивали на дисквалификации спортсменки, однако выездная комиссия CAS отклонила апелляции и допустила россиянку до участия в турнире одиночниц ОИ-2022.

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