Отказ Украины от белорусских удобрений вызовет подорожание сельхозпродукции в стране

Киев, 14 февраля. Прекращение поставок белорусских удобрений и их импорт из США обернется для Украины подорожанием сельскохозяйственной продукции, заявила руководитель направления «Экономика несырьевого сектора» ЦСР Ксения Банникова.

Она отметила, что стоимость смешанных белорусских удобрений, поступавших на Украину в 2019–2020 годах, была ниже тех, которые завозились из США, а калийных — выше.

«Однако поставки калийных удобрений из США в Украину могут обойтись дороже за счет транспортировки», — цитирует Банникову агентство «Прайм».

Желание Киева отказаться от прежнего поставщика в пользу заокеанского вызовет рост цен на сельхозпродукцию. Белоруссия при этом не пострадает, ведь ее доля продаж калийных удобрений соседям составляла только 2%. Если же ограничения коснутся смешанных, эффект окажется ощутимее (здесь доля равнялась 55–60%).

Торговая блокада со стороны России приведет экономику Украины к катастрофе, предупредил ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.