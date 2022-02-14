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Зудина сблизилась с Петровым после совместного участия в шоу «Танцы со звездами»

Шоу-бизнес
Зудина сблизилась с Петровым после совместного участия в шоу «Танцы со звездами»
Prt Scr Россия 1

Москва, 14 февраля. Зрители шоу «Танцы со звездами» предполагают, что актриса Марина Зудина и танцор Максим Петров друг для друга больше, чем партнеры по проекту телеканала «Россия-1».

Артисты стараются раскрыть себя в шоу с новой для зрителей стороны под руководством профессионалов. Реакция поклонников говорит о том, что публику интересуют не только отточенные движения, но и отношения между партнерами. Зрители узнали Зудину в новом амплуа. Многие считают, что актриса сблизилась с Петровым во время участие в проекте.

Так, в новом выпуске программы танцор пожаловался артистке, что он поцарапался и предложил, что это произошло из-за маникюра Зудиной. Вдова режиссера Олега Табакова заботливо приклеила лейкопластырь на рану, а в ответ получила букет роз от партнера.

Стоит отметить, что поклонники не удивились бы новому роману народной артистки России. Ведь она и сама ранее признавалась, что не ощущает себя на 56 лет и тем более не видит себя в роли бабушки.

Напомним, у Зудиной есть сын от Олега Табакова — Павел, который стал отцом 5 августа 2020 года. У наследника звездной четы родилась дочь Миа в отношениях с актрисой Софьей Синицыной. Звезда фильма «По главной улице с оркестром» рассказала о своих ощущениях в новом статусе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Зудина сблизилась с Петровым после совместного участия в шоу «Танцы со звездами»
петров танцы со звездами зудина
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