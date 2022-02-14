Ученые из MarineLabs зафиксировали на севере Тихого океана самую большую «волну-убийцу»

Оттава, 14 февраля. Самую экстремальную «волну-убийцу» за всю историю наблюдений зафиксировали канадские ученые на севере Тихого океана.

Волна, которую сотрудники MarineLabs назвали Уклюле, сформировалась у берегов Британской Колумбии. Подобные «волны-убийцы» возникают примерно раз в 1300 лет.

«Высота волны, которая сформировалась у берегов Британской Колумбии, составила 17.6 метра, тогда как обычная высота больших волн в этом районе — примерно 6 метров», — цитирует слова экспертов издание Planet Today.

Если оценивал волну в пропорциональном отношении, то Уклюле стала самой экстремальной из всех «волн-убийц». Отмечается, что она не повлекла за собой никаких разрушений, что происходит далеко не всегда.

Американские сейсмологи из Калифорнийского технологического института ранее объяснили причину появления загадочного цунами. Волны распространились на 10 тысяч километров.