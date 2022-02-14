Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 19:50
19:49
Общество
Ученые Университета Макгилла назвали понимание эмоций главным фактором крепких отношений
19:47
Наука
Ученые Университета Рочестера связали хроническую боль с пищевыми привычками
19:47
Экономика
Financial Times: масштабный дефицит товаров и сырья может произойти в мире
19:47
Происшествия
Таксист изнасиловал девушку-врача в Выборгском районе Петербурга
19:43
Спорт
Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   
19:41
Происшествия
ФАН публикует видео падения балки на автомобиль в Петроградском районе Петербурга
19:40
Армия
«Адмиралтейские верфи» приступили к строительству двух подводных лодок проекта 677 «Лада»
19:40
Экономика
Эксперт Голубев: ситуация на Украине не является фактором роста экономики США
19:36
Общество
Кардиолог Кореневич дала рекомендации для защиты сердца от коронавируса
19:36
Происшествия
Обгоревшие трупы двух мужчин нашли после пожара в СНТ «Мечта» под Воронежем
Все новости

Ученые из MarineLabs зафиксировали на севере Тихого океана самую большую «волну-убийцу»

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 18:33
Общество
Ученые из MarineLabs зафиксировали на севере Тихого океана самую большую «волну-убийцу»
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Оттава, 14 февраля. Самую экстремальную «волну-убийцу» за всю историю наблюдений зафиксировали канадские ученые на севере Тихого океана.

Волна, которую сотрудники MarineLabs назвали Уклюле, сформировалась у берегов Британской Колумбии. Подобные «волны-убийцы» возникают примерно раз в 1300 лет.

«Высота волны, которая сформировалась у берегов Британской Колумбии, составила 17.6 метра, тогда как обычная высота больших волн в этом районе — примерно 6 метров», — цитирует слова экспертов издание Planet Today.

Если оценивал волну в пропорциональном отношении, то Уклюле стала самой экстремальной из всех «волн-убийц». Отмечается, что она не повлекла за собой никаких разрушений, что происходит далеко не всегда.

Американские сейсмологи из Калифорнийского технологического института ранее объяснили причину появления загадочного цунами. Волны распространились на 10 тысяч километров.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученые из MarineLabs зафиксировали на севере Тихого океана самую большую «волну-убийцу»
ученые канада тихий океан волна
Комментировать