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Читатели Guancha обвинили США в попытке спасти свою экономику войной на Украине

Политика
Читатели Guancha обвинили США в попытке спасти свою экономику войной на Украине
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Пекин, 14 февраля. Читатели китайского портала Guancha раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине. По их словам, американцы стремятся развязать войну.

Пользователи объяснили, зачем США хотят развязать вооруженный конфликт на Украине. По их словам, американцы в попытке спасти свою экономику могут пойти на радикальные меры, в том числе спровоцировать войну.

«Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение», — написал один из пользователей.

Читатели обвинили западные СМИ в том, что они специально придумывают фейки о готовности одной страны «напасть» на другую. Таким образом у США появляется возможность объявить себя миротворцами и остановить несуществующую войну. По мнению комментаторов, США не должны делать заявления, нагнетающие обстановку в Восточной Европе.

«Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину», — говорят в Китае.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые иностранными журналистами слухи о «вторжении» являются частью пропагандисткой кампании. Так, некоторые СМИ уже стали оправдываться за собственные вбросы на эту тему, передает «Царьград».

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