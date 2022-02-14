Пекин, 14 февраля. Читатели китайского портала Guancha раскритиковали США за риторику в отношении ситуации на Украине. По их словам, американцы стремятся развязать войну.

Пользователи объяснили, зачем США хотят развязать вооруженный конфликт на Украине. По их словам, американцы в попытке спасти свою экономику могут пойти на радикальные меры, в том числе спровоцировать войну.

«Американскому народу срочно необходима большая драма, чтобы облегчить тревогу, вызванную эпидемией. Байдену отчаянно нужен кризис, чтобы спасти свое положение», — написал один из пользователей.

Читатели обвинили западные СМИ в том, что они специально придумывают фейки о готовности одной страны «напасть» на другую. Таким образом у США появляется возможность объявить себя миротворцами и остановить несуществующую войну. По мнению комментаторов, США не должны делать заявления, нагнетающие обстановку в Восточной Европе.

«Байден стоит на коленях и умоляет Путина напасть на Украину», — говорят в Китае.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать. В Кремле подчеркивали, что тиражируемые иностранными журналистами слухи о «вторжении» являются частью пропагандисткой кампании. Так, некоторые СМИ уже стали оправдываться за собственные вбросы на эту тему, передает «Царьград».