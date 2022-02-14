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Российско-американский инвестор Йордан сравнил ситуацию в мировой экономике с похмельем

Экономика
Российско-американский инвестор Йордан сравнил ситуацию в мировой экономике с похмельем
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 14 февраля. Власти США с начала пандемии делали все необходимое для стимулирования экономики, чтобы избежать краха, но сейчас наблюдается состояние «похмелья», заявил в интервью РБК российско-американский инвестор, бывший гендиректор НТВ Борис Йордан.

Ситуацию в России он оценил как «сумасшедше позитивную», а вот стимулирующие программы в Соединенных Штатах спровоцировали рост инфляции по всему миру. Ключевыми факторами стали включенный «печатный станок» и разрушение цепочки поставок из-за COVID-19.

«Американцы как сумасшедшие печатали за последние два года доллары и завели это все в экономику. И понятно, что они делали правильно. Потому что крах мог быть более серьезным во время пандемии, и государства должны были стимулировать эти экономики. Но сейчас идет некоторое похмелье, если можно сказать, после вот этого праздника, когда стимулировали из-за пандемии экономики», — отметил Йордан.

В свою очередь западные санкции заставили экономику РФ диверсифицироваться. Она перестала сильно зависеть от экспорта нефти и газа, в стране начала увеличиваться прослойка среднего класса, добавил он.

Почему китайская экономическая модель давно превзошла американскую и европейскую, ранее рассказал профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко.

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