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Сальвадор анонсировал выпуск первых биткоин-облигаций

Весь мир
Сальвадор анонсировал выпуск первых биткоин-облигаций
twitter.com  /  Пресс-служба президента Сальвадора

Сан-Сальвадор, 14 февраля. Правительство Сальвадора планирует выпустить первые биткоин-облигации 15–20 марта. Об этом сообщил министр финансов Алехандро Селайя.

В ходе интервью в эфире программы «Лицом к лицу» Селайя заявил, что выпуск облигаций является частью планов властей по внедрению криптовалюты в экономическую и финансовую систему Сальвадора.

Процентная ставка биткоин-облигации EBB1 будет составлять 6,5% на 10-летний срок. Правительство выпустит облигации в размере 1 млрд долларов, из которых 500 млн будут использоваться для криптодобычи на базе вулканической энергии. Остальная часть суммы будет выделена на покупку биткоинов на основных крипторынках. Сейлайя отметил, что данное платежное средство будет доступным для всех желающих при осуществлении покупок и других операций.

7 сентября 2021 года маленькое центральноамериканское государство стало первой в мире страной, принявшей закон об использовании криптовалюты в качестве официального платежного средства.

В ноябре 2021 года Букеле заявил о планах выпустить первые в мире государственные биткоин-облигации и построить Биткоин-Сити с целью привлечения инвестиций в центральноамериканское государство. Биткоин-Сити будет функционировать на основе геотермальной электростанции, с помощью которой можно будет добывать криптовалюту. Власти не планируют взимать никаких налогов, кроме 10-процентной пошлины на добавленную стоимость.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от властей Сальвадора отменить решение о признании биткоина официальным платежным средством из-за серьезных рисков для финансовой стабильности.

Американское кредитно-рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Сальвадора с B- до CCC из-за чрезмерной зависимости от краткосрочных долгов, особенно в контексте предстоящей выплаты облигаций на сумму 800 млрд долларов в январе следующего года и дефицита бюджета.

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