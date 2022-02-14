Шольц обсудил с Зеленским особый статус Донбасса и выборы в ЛДНР

Киев, 14 февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили проекты законов об особом статусе Донбасса. Об этом немецкий политик сообщил на пресс-конференции.

В ходе переговоров лидеры также затронули тему выборов в ЛНР и ДНР. Зеленский пообещал, что Украина предоставит проекты законов для дискуссии.

По словам Шольца, власти Германии активизировали усилия для работы в «нормандском формате» и стараются дипломатическим путем преодолеть тяжелую ситуацию вокруг Украины.

«Минские соглашения являются основой для переговоров», — заключил канцлер Германии.

Ранее Зеленский во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что Киев и другие крупные украинские города находятся в полной безопасности. По его словам, украинские власти понимают все имеющиеся на данный момент риски.