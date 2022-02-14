Скандал с допинг-пробой Валиевой считают намеренной провокацией, направленной против всей сборной РФ   

Эксперты по фигурному катанию, опрошенные Медиагруппой «Патриот», считают, что провокация с фигуристкой Камилой Валиевой задумана с целью дискредитации сборной РФ по фигурному катанию, которая, по всеобщему мнению, была бесспорным лидером Олимпиады в Пекине.

«В этой истории виновато не «Русадо», а Стокгольмская антидопинговая лаборатория, которая нарушила все сроки проверки допинг-проб. По регламенту дается максимум 20 дней лаборатории на исследование той или иной допинг пробы, но шведы умудрились потратить полтора месяца», — обращает внимание спортивный обозреватель Сергей Дарыгин.

По словам эксперта, стокгольмская лаборатория, приняв от «Русадо» допинг-пробы Камилы Валиевой с чемпионата России, являющегося предолимпийским отборочным турниром, прекрасно понимала, что проверить их надо очень быстро. Но шведы специально задержали обнародование результатов, чтобы использовать их как аргумент в дискредитации всей российской сборной.

«Я думаю, в этом был злой умысел. Если бы, предположим, Камилла Валиева действительно приняла запрещенный препарат, и шведы выяснили бы это, то было бы расследование, и все решилось бы в январе. Тогда на олимпиаде в Пекине в командном турнире выступила бы другая участница, например, чемпионка мира Анна Щербакова. И в командном турнире сборная России победила бы с таким же преимуществом, как и с участием Камиллы Валиевой, потому что любая наша спортсменка в женском одиночном катании на три головы выше по классу, чем зарубежные спортсменки. А здесь было все специально придумано, передержали эту пробу и сообщили 8 февраля, когда олимпиада была в самом разгаре. Понимаете, какая подстава», — возмущается Сергей Дарыгин.

Global Look Press / Yohei Osada/AFLO

«Для тех, кто занимается спортом, здесь все абсолютно понятно. Есть регламент, он должен быть соблюден, но его не соблюли, значит, это сознательная спровоцированная ситуация. Это политическое давление на нашу олимпийскую сборную, другого варианта здесь нет», — заявил Сергей Гутников.

С экспертом согласен генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга

Подобная тактика оппонентов РФ, к сожалению, уже приносит свои плоды, отметил эксперт.

«Нервы не выдерживают у наших спортсменов. Если Александра Степанова и Иван Букин были на третьем — четвертом месте, то сейчас они откатились на шестое. Я считаю, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов могли претендовать на золото, но тоже остались на втором месте. Мы видим абсолютно продуманную систему давления на наших спортсменов», — пояснил Сергей Гутников.

В итоге, имея все шансы завоевать «золото», российской сборной теперь придется довольствоваться третьим местом, сожалеет он.