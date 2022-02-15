Зарплатные ожидания жителей Волгоградской области составляют 37 тысяч рублей

Волгоград, 15 февраля. Специалистами сайта hh.ru был составлен рейтинг средних зарплатных ожиданий среди жителей регионов ЮФО.

В лидерах Кубань — ее жители хотят зарабатывать в среднем 45,4 тысячи рублей в месяц, сообщает «Волгоградская правда». Далее следуют Ростовская и Астраханская области. Здесь зарплатные ожидания граждан составляют 40,8 тысячи рублей. Запросы волгоградцев скромнее — их в среднем устроила бы зарплата в 37 тысяч рублей в месяц. Еще ниже средний уровень ожидаемой зарплаты в Республике Адыгея — 35,8 тысячи рублей.

Предыдущий опрос показал, что 41% жителей Волгограда готовы на понижение зарплаты ради сохранения работы. Категорически не согласны на это 44% респондентов. Еще 16% опрошенных затруднились ответить.

Ранее ФАН приводил результаты исследования доходов россиян, проведенного специалистами сайта Head Hunter. По данным опроса ежемесячный доход 32% трудоустроенных россиян составляет от 50 до 100 тысяч рублей