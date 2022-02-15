Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 12:33
12:33
Армия
Коротченко: Украина может перепродать западное вооружение террористам
12:32
Общество
Ритуальное бюро в Ивановской области «похоронило» Обаму и Меркель ради рекламы
12:31
Происшествия
Пьяные дворники-мигранты изнасиловали молодую женщину на востоке Москвы
12:27
Олимпийские игры 2022
Латыпов рассказал об опустошенном состоянии после провала в эстафете на ОИ
12:27
Политика
Депутат Морозов о ситуации вокруг Донбасса: «Чувство самосохранения у Киева должно возобладать»
12:27
Шоу-бизнес
Известны имена ведущих церемонии «Оскар-2022»
12:26
Общество
Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля
12:25
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в Станице Луганской в Донбассе
12:24
Политика
Публицист Анпилогов: Что искала американская подлодка возле российских Курил
12:24
Политика
Политолог Сосновский рассказал о взаимном недовольстве Шольца и Зеленского после встречи
Все новости

Зарплатные ожидания жителей Волгоградской области составляют 37 тысяч рублей
Экономика
Зарплатные ожидания жителей Волгоградской области составляют 37 тысяч рублей
pixabay.com  / 

Волгоград, 15 февраля. Специалистами сайта hh.ru был составлен рейтинг средних зарплатных ожиданий среди жителей регионов ЮФО.

 В лидерах Кубань — ее жители хотят зарабатывать в среднем 45,4 тысячи рублей в месяц, сообщает «Волгоградская правда». Далее следуют Ростовская и Астраханская области. Здесь зарплатные ожидания граждан составляют 40,8 тысячи рублей. Запросы волгоградцев скромнее — их в среднем устроила бы зарплата в 37 тысяч рублей в месяц. Еще ниже средний уровень ожидаемой зарплаты в Республике Адыгея — 35,8 тысячи рублей.  

Предыдущий опрос показал, что 41% жителей Волгограда готовы на понижение зарплаты ради сохранения работы. Категорически не согласны на это 44% респондентов. Еще 16% опрошенных затруднились ответить.

Ранее ФАН приводил результаты исследования доходов россиян, проведенного специалистами сайта Head Hunter. По данным опроса ежемесячный доход 32% трудоустроенных россиян составляет от 50 до 100 тысяч рублей

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Зарплатные ожидания жителей Волгоградской области составляют 37 тысяч рублей
волгоград зарплата ожидания уровень
Комментировать