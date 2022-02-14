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Перенджиев: избрание Башаги премьер-министром поспособствует стабилизации ситуации в Ливии

Весь мир
Перенджиев: избрание Башаги премьер-министром поспособствует стабилизации ситуации в Ливии
Фото из личного архива Александра Перенджиева

Избранный премьер-министр Ливии Фатхи Башага стал ключевой фигурой, способной говорить от имени страны и брать на себя ответственность. Об этом ФАН заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

В понедельник, 14 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Палаты представителей избрать на пост главы кабмина бывшего министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башагу. Депутаты большинством голосов выбрали его в ходе заседания в четверг, 10 февраля.

«Полагаем, что этот выбор ливийских парламентариев следует уважать. Главное, чтобы имеющиеся противоречия между ливийцами не привели к серьезному конфликту, а решались путем переговоров и достижения компромиссов», — заявила Мария Захарова.

Ситуацию прокомментировал политолог Александр Перенджиев. По его словам, Фатхи Башага — выбор ливийского народа. Решение Палаты представителей поспособствует укреплению стабильности в стране после утраты легитимности Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой в декабре 2021 года.

«России будет проще взаимодействовать с Ливией, потому что там появился человек, с которым можно говорить, договариваться, который возьмет ситуацию под контроль. Появилась возможность взаимодействовать с лицом, способным говорить от имени своей страны и брать на себя ответственность», — заявил он.

Перенджиев назвал законным решение Палаты представителей избрать Башагу на пост премьер-министра. По его словам, оспаривать тут нечего.

«Появился центр урегулирования внутриливийских конфликтов в лице законного премьер-министра», — добавил он.

Избрание экс-главы МВД на пост руководителя кабмина стало очередным сбывшимся прогнозом президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея. Ранее он заявлял, что ливийский политик обладает мужеством и упорством в достижении целей.

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ливия перенджиев башага
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