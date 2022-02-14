«Свято место пусто не бывает»: Барецкий о своем появлении в петербургском отделении ЛДПР

Свято место пусто не бывает — и за любым политиком, оказавшимся в госпитале с серьезным заболеванием, тут же выстраивается очередь из «преемников». Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Так он объяснил свое недавнее появление в офисе петербургского отделения ЛДПР, где его встретила рукоплещущая толпа сторонников. По словам шоумена, его намеревались сделать местоблюстителем кресла председателя партии, пока занимавший его Владимир Жириновский находился в больнице. Он предоставил в распоряжение ФАН видео своего появления перед членами ЛДПР, которые хором скандировали кричалку «президент Стас Барецкий!».

«В тот момент, когда СМИ заполнились сообщениями о госпитализации Владимира Вольфовича и вся страна следила за процентом поражения его легких, в ЛДПР возник вакуум власти, который необходимо было кем-то заполнить, — рассказал шоумен. — Какой-нибудь заместитель Жириновского в Госдуме на эту роль бы просто не подошел: тут требовался человек с действительно большим весом. И тогда петербургское отделение партии решило обратиться ко мне как к альтернативному лидеру».

Режиссер отметил, что у них с председателем ЛДПР много общего.

Федеральное агентство новостей / фото из личного архива Стаса Барецкого / pixabay.com / Alexander Grishin

«Для нас обоих 1990-е значили очень много, — подчеркнул писатель. — Владимир Вольфович тогда блистал на президентских и парламентских выборах, а я — на питерских кладбищах. Мы оба не понаслышке знаем о проблемах и нуждах русского народа и оба готовы решать их, не жалея живота своего. Кроме того, мы оба любим пиджаки нестандартной расцветки».

Собеседник ФАН добавил, что, когда стало известно о скором выздоровлении Жириновского, он был несказанно рад.

«Никто не в состоянии нести ношу лидерства в ЛДПР лучше, чем он, — признал Барецкий. — Я же готов занять место на скамейке запасных — до тех пор пока партии вновь не понадобится яркий интересный политик. А пока во главе партии стоит Владимир Вольфович, эта вакансия в ЛДПР занята».

Ранее Барецкий пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 Жириновскому.