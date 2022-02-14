Зеленский пригрозил выехавшим с Украины за границу депутатам «серьезными выводами»

Киев, 14 февраля. Если выехавшие с территории Украины депутаты не вернутся обратно, то правительство страны будет вынуждено принять «серьезные» меры. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, депутаты должны вернуться в течение 24 часов.

«Считаю, что они должны вернуться, иначе нам надо всем как государству, как руководству делать серьезные выводы», — высказался он.

Известно, что семья Зеленского осталась в Киеве. Это дело принципа, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что просьба Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.